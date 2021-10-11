В Харькове срочно развернули почти 500 коек для больных COVID-19

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В Харькове срочно развернули еще почти 500 коек для больных COVID-19. В целом в городе 1,5 тысячи мест в больницах для приема больных COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, в эти выходные в Харькове срочно открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест в больницу №18, где теперь - 240 коек для больных COVID-19.

Вице-мер уточнила, что больница №18 начала принимать больных на новые места вчера вечером, а больница №8 - сегодня утром. Она сообщила, что в больницу №8, как медицинское учреждение кардиологического профиля, будут направлять больных не только с коронавирусом, а еще и с так называемыми "ковидными инфарктами".

Заместитель городского головы отметила, что в связи с расширением коечного фонда в городе необходимо сформировать дополнительные сводные бригады медиков, поэтому на работу приглашают врачей.

Отметим, что сейчас больных COVID-19 в Харькове принимают шесть городских больниц - №8, 13, 17, 18 и 25, а также родильный дом №2. Всего развернуто свыше 1,5 тыс. коек. По словам Светланы Горбуновой-Рубан, свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме.

Всего госпитализирован 901 человек, в реанимации - 52 пациента. Стационарную помощь оказывают всем, кто в ней нуждается.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 10 октября, в Украине обнаружили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78