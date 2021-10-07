08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
18:54  07 октября
День в ООС: на Луганщине беспилотник боевиков пересекал линию разграничения
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 18:36 49

В Харькове националисты изрезали агитационные конструкции Михаила Добкина

07 октября 2021, 18:36 49
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Харькове представителями националистических группировок было совершено нападение с использованием острых режущих предметов на агитационную конструкцию кандидата на должность харьковского городского головы, лидера общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаила Добкина

Об этом говорится в заявлении ОО "Наш Дом – Харьков", обнародованном на официальном сайте организации.

В заявлении говорится, что нападавшие изрезали агитационную конструкцию с изображением Михаила Добкина, а также украли три пачки печатного издания "Время Добкина" и скрылись в неизвестном направлении.

В команде "Наш Дом – Харьков" считают данные действия очередной провокацией в отношении уже официального кандидата на должность харьковского городского головы Михаила Добкина.​

"Избирательная кампания в Харькове находится в самом разгаре. Волонтеры команды Михаила Добкина работают в рамках действующего законодательства Украины. Мы считаем, что подобные акты вандализма с применением угроз можно охарактеризовать как попытки запугивания сторонников самого рейтингового кандидата с целью повлиять на мнение харьковчан в преддверии выборов. Также мы считаем, что такие действия происходят из-за полной безнаказанности для исполнителей и заказчиков", – говорится в заявлении общественной организации "Наш Дом – Харьков".​

Данный факт зафиксировали правоохранители. В команде Михаила Добкина призвали провести "необходимые процессуальные действия в рамках действующего законодательства Украины для выявления заказчиков и исполнителей подобных провокаций".

Напомним, 5 апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.

В ночь на 20 апреля в Харькове провокаторы совершили умышленный поджог двух автомобилей сотрудников печатного издания "Время Добкина". Редакция расценила данное преступление как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

19 июня общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ". А уже 20 июня члены националистической организации "Фрайкор" разрисовали краской двери и окна двух локаций "ДОБКИН ХАБ". Михаил Добкин тогда заявил, что националисты действовали по заказу городской власти.

Харьков Михаил Добкин выборы Харьков

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua