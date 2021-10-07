В Харькове националисты изрезали агитационные конструкции Михаила Добкина

В Харькове представителями националистических группировок было совершено нападение с использованием острых режущих предметов на агитационную конструкцию кандидата на должность харьковского городского головы, лидера общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаила Добкина

Об этом говорится в заявлении ОО "Наш Дом – Харьков", обнародованном на официальном сайте организации.

В заявлении говорится, что нападавшие изрезали агитационную конструкцию с изображением Михаила Добкина, а также украли три пачки печатного издания "Время Добкина" и скрылись в неизвестном направлении.

В команде "Наш Дом – Харьков" считают данные действия очередной провокацией в отношении уже официального кандидата на должность харьковского городского головы Михаила Добкина.​

"Избирательная кампания в Харькове находится в самом разгаре. Волонтеры команды Михаила Добкина работают в рамках действующего законодательства Украины. Мы считаем, что подобные акты вандализма с применением угроз можно охарактеризовать как попытки запугивания сторонников самого рейтингового кандидата с целью повлиять на мнение харьковчан в преддверии выборов. Также мы считаем, что такие действия происходят из-за полной безнаказанности для исполнителей и заказчиков", – говорится в заявлении общественной организации "Наш Дом – Харьков".​

Данный факт зафиксировали правоохранители. В команде Михаила Добкина призвали провести "необходимые процессуальные действия в рамках действующего законодательства Украины для выявления заказчиков и исполнителей подобных провокаций".

Напомним, 5 апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.

В ночь на 20 апреля в Харькове провокаторы совершили умышленный поджог двух автомобилей сотрудников печатного издания "Время Добкина". Редакция расценила данное преступление как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

19 июня общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ". А уже 20 июня члены националистической организации "Фрайкор" разрисовали краской двери и окна двух локаций "ДОБКИН ХАБ". Михаил Добкин тогда заявил, что националисты действовали по заказу городской власти.