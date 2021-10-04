Суддя під надуманим приводом відмовився розглядати позов про зняття Терехова з виборів у Харкові, буде апеляція, - Дмитро Маринін

Суддя Харківського адміністративного суду Олексій Котеньов з надуманого приводу відмовив у розгляді позову кандидата на посаду мера Харкова Дмитра Мариніна з вимогою визнати незаконною і скасувати реєстрацію Ігоря Терехова кандидатом на посаду харківського міського голови

Про це повідомив сам Маринін на своїй сторінці у "Фейсбук".

"Друзі! Я кинув виклик системі беззаконня і корупції! Але система чинить опір. Намалювався ще один "представник Феміди" - суддя Харківського адміністративного суду Котеньов Олексій Геннадійович. Я впевнений, що цей суддя, по команді затягував час і шукав будь-який привід для відмови в моєму позові щодо незаконної реєстрації кандидата Терехова", - зокрема написав Дмитро Маринин.

У підсумку, продовжив Дмитро Маринин, суд відмовив, "тому що суддя не зміг розглянути печатку ТВК і підпис глави ТВК на посвідченні. Тому порахував, що Маринін - не кандидат, а значить не має права подавати позов".

Згідно із законом, пояснив Дмитро Маринин, в таких випадках суддя просто вимагає в суді пред'явити оригінал посвідчення і з нього встановлює необхідні дані. "Але не тут. Тут судді сказали відмовити. Готуємо апеляцію. Я не здамся без бою", - підсумував політик.

Нагадаємо, 2 жовтня Дмитро Маринин подав до суду на Харківську міську виборчу територіальну комісію з вимогою зняти з передвиборної гонки в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. За словами політика, на з'їзді партії, "Блок Кернеса - Успішний Харків!", який висунув Ігоря Терехова кандидатом на посаду міського голови, були допущені процедурні порушення.

"На цьому з'їзді практично були відсутні члени партії, які повинні були приймати рішення про висунення кандидата на майбутні вибори. Обманом Терехов сьогодні намагається зареєструватися і далі вести свою боротьбу, для того щоб увірватися в крісло мера. Ми йому цього не дамо", - заявив Дмитро Маринін.