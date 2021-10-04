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04 октября 2021, 13:10 9

Судья под надуманным предлогом отказался рассматривать иск о снятии Терехова с выборов в Харькове, будет апелляция, - Дмитрий Маринин

04 октября 2021, 13:10 9
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Судья Харьковского административного суда Алексей Котенев по надуманному поводу отказал в рассмотрении иска кандидата на должность мэра Харькова Дмитрия Маринина с требованием признать незаконной и отменить регистрацию Игоря Терехова кандидатом на должность харьковского городского головы

Об этом сообщил сам Маринин на своей странице в "Фейсбук".

"Друзья! Я бросил вызов системе беззакония и коррупции! Но система сопротивляется. Нарисовался ещё один "представитель Фемиды" - судья Харьковского административного суда Котенёв Алексей Геннадьевич. Я уверен, что этот судья, по команде, затягивал время и искал любой повод для отказа в моём иске по незаконной регистрации кандидата Терехова", - в частности написал Дмитрий Маринин.

В итоге, продолжил Дмитрий Маринин, суд отказал, "потому что судья не смог рассмотреть печать ТИК и подпись главы ТИК на удостоверении. Поэтому посчитал, что Маринин - не кандидат, а значит не имеет права подавать иск".

По закону, пояснил Дмитрий Маринин, в таких случаях судья просто требует в суде предъявить оригинал удостоверения и из него устанавливает необходимые данные. "Но не тут. Тут судье сказали отказать. Готовим апелляцию. Я не сдамся без боя", - подытожил политик.

Напомним, 2 октября Дмитрий Маринин подал в суд на Харьковскую городскую избирательную территориальную комиссию с требованием снять с предвыборной гонки и.о. мэра Харькова Игоря Терехова. По словам политика, на съезде партии, "Блок Кернеса - Успешный Харьков!", который выдвинул Игоря Терехова кандидатом на должность городского головы, были допущены процедурные нарушения.

"На этом съезде практически отсутствовали члены партии, которые должны были принимать решения о выдвижении кандидата на предстоящие выборы. Обманом Терехов сегодня пытается зарегистрироваться и дальше вести свою борьбу, для того чтобы ворваться в кресло мэра. Мы ему этого не дадим", - заявил Дмитрий Маринин.

Харьков Игорь Терехов выборы Харьков

 
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