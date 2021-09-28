Михайло Добкін: Тимчасова влада Харкова самоусунулася від боротьби з COVID-19

Харківська влада самоусунулася від боротьби з ковідом, не зробивши висновків з попередніх хвиль. Потрібно кардинально змінювати підхід до проблеми, допомагати лікарням і сім'ям, які залишилися один на один з хворобою

Про це у своєму телеграм-каналі написав лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

За його словами, Харків не зробив висновків з попередніх хвиль ковіду: "Місць у лікарнях немає, як немає нового обладнання та фінансової підтримки лікарів. І якщо для когось жовта зона пройшла непомітно, то для харків'ян це знову трагедія. 39 людей вже померли й близько 3 тисяч лікуються від важкої форми".

"Ковід від нас не відстане, потрібно це розуміти, і ми від нього не відмахнемося. Місто самоусунулося, нарікає на область і МОЗ, при цьому абсолютно провалена первинна ланка, відповідальна за виявлення та амбулаторне лікування. У місті помічають тільки середніх і важких хворих, коли потрібна госпіталізація, сильне медикаментозне лікування і відповідні ризики", - написав Михайло Добкін.

Політик також додав, що сьогодні "потрібно кардинально змінювати підхід, займатися першою допомогою, тільки виявленими. І дійсно їх лікувати, а не відбуватися консультаціями телефоном. Ми повинні їм допомагати, ліками і фінансово. Сьогодні цілі сім'ї залишилися сам на сам з хворобою і страхом перед її наслідками".

"Згадаймо великі пресконференції, в яких брали участь всі чиновники і бізнес збирав великі гроші на нашу медицину. Де це все? Чому сьогодні ця система не працює, чому разом з відходом Кернеса вона перестала працювати? Куди поділися гроші? Прийде час відповідей на ці питання, але зараз потрібно відновлювати діалог з бізнесом, роз'яснювати, що нам ніхто не допоможе, крім нас самих. У Харкові багато патріотів міста, які мають можливість потримати лікарні і взяти на забезпечення сім'ї, які не справляються через ковід. Це потрібно робити, це наша зона відповідальності", - написав лідер ГО "Наш Дім – Харків".

"Сьогодні тимчасова міська влада відкриває фонтани, ставить пам'ятники слонам і жирафам, у них на це є гроші, але на лікування харків'ян грошей немає. На кожній зустрічі, як тільки заходить питання про стан лікарень, люди кажуть, що це дуже погано, це погано так, що так ще ніколи не було. На цьому потрібно поставити крапку і далі, з чистого аркуша, дати людям надію. Доведеться працювати з коліс, але ми впораємося, хоча багато часу і грошей витрачено даремно. Але найбільше шкода людей, які важко перехворіли й життя, яких вже не повернути", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, останнім часом у Харкові та Харківській області одна з найгірших ситуацій щодо поширення COVID-19. За минулу добу в Харківській області підтверджено 547 випадків інфікування коронавірусом. Всього ж за час пандемії від коронавірусу померли 3885 жителів Харківської області.

Ліжко-місця в харківських ковідних лікарнях закінчилися ще тиждень тому.

Раніше народний депутат Юлія Світлична закликала уряд терміново втрутитися в ситуацію з поширенням COVID-19 на Харківщині, оскільки місцева влада не в змозі самостійно виконувати свої функції.