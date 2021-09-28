Михаил Добкин: Временная власть Харькова самоустранилась от борьбы с COVID-19

Харьковская власть самоустранилась от борьбы с ковидом, не сделав выводов из предыдущих волн. Нужно кардинально менять подход к проблеме, помогать больницам и семьям, которые остались один на один с болезнью

Об этом на своем телеграмм-канале написал лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

По его словам, Харьков не сделал выводов из предыдущих волн ковида: "Мест в больницах нет, как нет нового оборудования и финансовой поддержки врачей. И если для кого-то желтая зона прошла незаметно, то для харьковчан это снова трагедия. 39 человек уже умерли и около 3 тысяч лечатся от тяжелой формы".

"Ковид от нас не отстанет, нужно это понимать, и мы от него не отмахнемся. Город самоустранился, пеняет на область и Минздрав, при этом абсолютно провалено первичное звено, ответственное за выявление и амбулаторное лечение. В городе замечают только средних и тяжелых больных, когда нужна госпитализация, сильное медикаментозное лечение и соответствующие риски", - написал Михаил Добкин.

Политик также подчеркнул, что сегодня "нужно кардинально менять подход, заниматься первой помощью, только выявленными. И действительно их лечить, а не отделываться консультациями по телефону. Мы должны им помогать, лекарствами и финансово. Сегодня целые семьи остались один на один с болезнью и страхом перед ее последствиями".

"Давайте вспомним большие пресс-конференции, в которых участвовали все чиновники и бизнес собирал большие деньги на нашу медицину. Где это все? Почему сегодня эта система не работает, почему вместе с уходом Кернеса она перестала работать? Куда делись деньги? Придет время ответов на эти вопросы, но сейчас нужно возобновлять диалог с бизнесом, разъяснять, что нам никто не поможет, кроме нас самих. В Харькове много патриотов города, имеющих возможность подержать больницы и взять на обеспечение семьи, которые не справляются из-за ковида. Это нужно делать, это наша зона ответственности", - написал лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

"Сегодня временная городская власть открывает фонтаны, ставит памятники слонам и жирафам, у них на это есть деньги, но на лечение харьковчан денег нет. На каждой встрече, как только заходит вопрос о состоянии больниц, люди говорят, что это очень плохо, это плохо так, что так еще никогда не было. На этом нужно поставить точку и дальше, с чистого листа, дать людям надежду. Придется работать с колес, но мы справимся, хотя много времени и денег потрачено зря. Но больше всего жалко людей, которые тяжело переболели и жизни, которых уже не вернуть", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, в последнее время в Харькове и Харьковской области одна из самых худших ситуаций по распространению COVID-19. За минувшие сутки в Харьковской области подтверждено 547 случаев инфицирования коронавирусом. Всего же за время пандемии от коронавируса умерли 3885 жителей Харьковской области.

Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще неделю назад.

Ранее народный депутат Юлия Светличная призвала правительство срочно вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 на Харьковщине, поскольку местная власть не в состоянии самостоятельно выполнять свои функции.