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28 вересня 2021, 10:26 38

Офіційний сайт Харківської міськради використовують для політичної реклами Терехова, - ОПОРА

28 вересня 2021, 10:26 38
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Штаб в.о. мера Харкова Ігоря Терехова використовує офіційний сайт міської ради для політичної реклами. Це може мати ознаки використання адміністративного ресурсу

Про це заявляють спостерігачі громадської мережі "ОПОРА", передає RegioNews.

Як приклад наводиться новина "Блок Кернеса" одноголосно підтримав кандидатуру Ігоря Терехова на виборах мера" на сайті міськради. "У цій новині були опубліковані матеріали з ознаками політичної реклами. Наприклад, "Ігор Терехов заявив, що команда "Блоку Кернеса - Успішний Харків!" найближчим часом представить Стратегію розвитку Харкова", - заявляють в "ОПОРІ"

Крім того, зазначають спостерігачі, у новині Терехова називають кандидатом на посаду міського голови, хоча на той час офіційно він не був зареєстрованим міською ТВК як кандидата на посаду міського голови. Також у новині Терехова називають "фаворитом серед харківських виборців на виборах мера".

Крім того "ОПОРА" повідомляє, що у серпні на сайті міської ради викладали заяву партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" із критикою на той час потенційного кандидата на посаду міського голови Михайла Добкіна.

На думку координатора спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, розміщення на сайті міської ради інформації лише про одного кандидата є порушенням принципів рівного доступу учасників виборчого процесу до засобів масової інформації. Крім того, це має ознаки використання адміністративного ресурсу.

"Фактично сайт міської ради використали у політичній боротьбі. Варто відзначити, що інформації щодо інших кандидатів чи потенційних кандидатів на сайті міської ради немає. Також немає й заяв від інших партій, які мають фракції у Харківській міській раді", - зазначив він.

Радниця з юридичних питань "ОПОРИ" Тетяна Юзвяк зазначає, що відповідно до вимог частини 4 статті 47 Виборчого кодексу України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації, уникати дискримінації та сексизму.

Юристка зазначає, що вказані стандарти мають бути застосовано в тому числі до офіційного веб-сайту міської ради. Також звертає увагу на те, що партія, яка висунула кандидата на місцевих виборах, набула статусу суб’єкта виборчого процесу (частина 1 статті 22 Кодексу), відповідно оприлюднення інформації про висування кандидата цією партією та надання такому кандидату позитивних характеристик, привернення до нього уваги мають ознаки агітації.

За інформацією "ОПОРИ", сайти органів місцевого самоврядування згідно з частинами 3 та 6 статті 57 Кодексу зобов'язані інформувати про діяльність кандидатів-посадовців виключно в ключі виконання такими кандидатами своїх посадових обов’язків.

Нагадаємо, 25 жовтня партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" висунула Ігоря Терехова кандидатом у мери на виборах 31 жовтня. Висунення пройшло зі скандалом, на партійну конференцію не були допущені журналісти, яких охорона Терехова силою не пускала в зал, де проходило засідання.

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