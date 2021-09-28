Официальный сайт Харьковского горсовета используют для политической рекламы Терехова, - ОПОРА

Штаб и.о. мэра Харькова Игоря Терехова использует официальный сайт городского совета для политической рекламы. Это может иметь признаки использования административного ресурса

Об этом заявляют наблюдатели общественной сети "ОПОРА", передает RegioNews.

В качестве примера приводится новость "Блок Кернеса" единогласно поддержал кандидатуру Игоря Терехова на выборах мэра" на сайте горсовета. "В этой новости были опубликованы материалы с признаками политической рекламы. Например, "Игорь Терехов заявил, что команда "Блока Кернеса - Успешный Харьков!" в ближайшее время представит Стратегию развития Харькова", - заявляют в "ОПОРЕ"

Кроме того, отмечают наблюдатели, в новости Терехова называют кандидатом на должность городского главы, хотя в то время официально он не был зарегистрирован городской ТИК как кандидат на должность городского главы. Также в новости Терехова называют "фаворитом среди харьковских избирателей на выборах мэра".

Кроме того "ОПОРА" сообщает, что в августе на сайте городского совета выкладывали заявление партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с критикой в то время потенциального кандидата на должность городского главы Михаила Добкина.

По мнению координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николая Зинченко, размещение на сайте городского совета информации только об одной кандидата является нарушением принципов равного доступа участников избирательного процесса к средствам массовой информации. Кроме того, это имеет признаки использования административного ресурса.

"Фактически сайт городского совета использовали в политической борьбе. Стоит отметить, что информации относительно других кандидатов или потенциальных кандидатов на сайте городского совета нет. Также нет и заявлений от других партий, которые имеют фракции в Харьковском городском совете", - отметил он.

Советник по юридическим вопросам "ОПОРЫ" Татьяна Юзвяк отмечает, что в соответствии с требованиями части 4 статьи 47 Избирательного кодекса Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица, при распространении информации о выборах, не является предвыборной агитацией обязаны придерживаться объективности, беспристрастности, сбалансированности, достоверности, полноты и точности информации, избегать дискриминации и сексизма.

Юрист отмечает, что указанные стандарты должны быть применены, в том числе к официальному веб-сайту городского совета. Также обращает внимание на то, что партия, которая выдвинула кандидата на местных выборах, получила статус субъекта избирательного процесса (часть 1 статьи 22 Кодекса), в соответствии обнародования информации о выдвижении кандидата этой партией и предоставлении такому кандидату положительных характеристик, привлечения к нему внимания имеют признаки агитации.

По информации "ОПОРЫ", сайты органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 6 статьи 57 Кодекса обязаны информировать о деятельности кандидатов-должностных лиц исключительно в ключе выполнения такими кандидатами своих должностных обязанностей.

Напомним, 25 октября партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинула Игоря Терехова кандидатом в мэры на выборах 31 октября. Выдвижение прошло со скандалом, на партийную конференцию не были допущены журналисты, которых охрана Терехова силой не пускала в зал, где проходило заседание.