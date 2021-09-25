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25 вересня 2021, 14:16 53

Терехов почав своє висунення в мери Харкова зі скандалу: охорона силою не пускала журналістів на партконференцію

25 вересня 2021, 14:16 53
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Сьогодні, 25 вересня, в Харкові на конференції Партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" в.о. міського голови Ігор Терехов був висунутий кандидатом на дострокових виборах мера 31 жовтня. При цьому на конференцію не допускали журналістів і спостерігачів, а проти деяких була застосована фізична сила

Як повідомляє кореспондент RegioNews, партійна конференція пройшла у нещодавно відкритому після реставрації концертному залі "Україна", під яким зібралося багато журналістів різних харківських видань.

Акредитація на цей захід партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" проходила тільки 20 вересня протягом всього 4 годин, після чого нікому з журналістів не дали можливості акредитуватися.

Незважаючи на пряму вимогу Виборчого кодексу України, проводити виборчий процес публічно і відкрито, організатори конференції пускали в зал тільки "своїх" журналістів. Усіх інших представників преси та громадських організацій до зали не пропускали невідомі чоловіки спортивної зовнішності та представники охоронної фірми "Бріг".

Зокрема, в зал не були допущені журналіст і оператор ЗМІ "Госпром" і "Правовий контроль". Також не був допущений офіційний спостерігач від громадської організації "Центр контролю виборчих програм". При цьому до журналістів програми "Цена вопроса" і "Госпром" застосували фізичну силу.

В результаті журналісти для забезпечення їх законних прав викликали до концертного залу "Україна" поліцію і написали заяву про перешкоджання професійній діяльності журналістів і перешкоджання здійснення виборчого права. Заяви були зареєстровані в органах правопорядку.

Керівник департаменту преси та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко на прохання журналістів забезпечити дотримання їхніх прав відповів, що нічим не може допомогти, оскільки це не міський захід, а партійний.

На самій партконференції Терехова висунули кандидатом в мери одноголосно, журналісти так і не змогли поставити йому питання. Також журналістам не дали можливість задати свої питання Терехову і після його виходу з концертного залу. Терехов відмовився відповідати на питання, сів в автомобіль і відразу поїхав.

Традиційного брифінгу для ЗМІ після конференції також не було.

Нагадаємо, 13 травня охоронці Терехова напали на журналіста RegioNews Іллю Колтунова. Напад стався під час зустрічі в.о. мера Харкова з жителями Салтівського житлового масиву. Журналіста, який спробував поставити в. о. мера питання, штовхали і відбирали мікрофон охоронці Терехова Олександр і Сергій Власенко, яких згодом в. о. мера нагородив грамотами та подяками.

Харків Ігор Терехов

 
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