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27 сентября 2021, 15:46 5

Бездеятельность Терехова привела Харьков к коллапсу уже на старте новой волны COVID-19, - эксперт

27 сентября 2021, 15:46 5
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Фактическое безвластие, которое наблюдается сегодня в Харькове, когда и.о. мэра Игорь Терехов занят исключительно подготовкой к выборам, привело город к медицинскому коллапсу на старте новой волны COVID-19

Об этом в блоге на собственной странице в "Фейсбуке" написала политический эксперт Янина Соколовская.

По ее словам, в харьковских больницах уже сейчас на 90% заполнены все места для ковид-больных. "Резерва нет. Новых пациентов везут в районные больницы, хотя в области в целом ситуация ничем не лучше – она стабильно в лидерах по темпам заболеваемости", - отметила эксперт.

Соколовская также напомнила, что весной этого года "Харьков уже пережил коллапс городской медицины, больницы не были подготовлены к наплыву ковид-больных. Но сейчас там с коллапса начинают! Именно Харьков выделился среди всех областных центров неготовностью местной системы здравоохранения к новой волне пандемии. А ведь эта волна еще даже толком и не началась, официально страна в "желтой" зоне".

"Как такое стало возможно, если и печальный опыт есть, и средства на подготовку были выделены?

А это и есть пример того, к чему приводит фактическое безвластие и во что оно обходится людям.

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов явно был занят исключительно своей подготовкой к выборам городского головы – он хочет избавиться от приставки и.о. Эту подготовку он понимал как дорогую пиар-кампанию, а не как полноценное и ответственное выполнение обязанностей главы города, хоть и временного. А пиар в его представлении – это раздача обещаний направо-налево без даже намека на их исполнение", - написала эксперт.

По словам Соколовской, "десятки, если не сотни, миллионов гривен пошли на рекламу, пустые заказные сюжеты, публикации и прочую мишуру. На медицину у Терехова денег просто не осталось".

"Терехов, возможно, посерьезнее отнесся бы к своим обязанностям, если бы не ощущал за спиной поддержку куратора региональной политики в Офисе Кирилла Тимошенко. Тот явно сделал ставку на Терехова как на перспективного кандидата в мэры Харькова, готового сотрудничать с центральной властью. И, конечно, просчитался. Потому что Терехов аффилирован только со своим "давним покровителем" Арсеном Аваковым, а у того дорожки с Офисом давно и прочно разошлись. И ему не нужно, чтобы Терехов занимался городом, ему нужно, чтобы Терехов занимался его делами в городе. Что Терехов и делает", - написала эксперт.

"А Зеленский, - продолжила Соколовская, - Терехову не указ. Обещания и клятвы в лояльности – так Терехов и в Харькове много чего обещает, но ничего не делает. Это, в частности, видно по готовности города к ковиду и непонятно куда девшимся средствам на медицину".

"Времени передумать у ОП осталось совсем мало – первый тур выборов в Харькове 31 октября.

А передумать надо бы. Харьковом управляет некомпетентный персонаж, который, прикрываясь Офисом, рассчитывает остаться во главе города на пять лет. В ОП должны, как минимум, дать честную оценку "хозяйственнику" Терехову. Потому что провал с подготовкой города к ковиду – это прямая угроза здоровью и жизням людей. И люди большую часть ответственности за это возложат на центральную власть. Между прочим, Терехов поспешит это сделать первым, когда масштабы очередной медицинской катастрофы в Харькове станут совершенно очевидны", - подытожила Соколовская.

Напомним, на сегодняшний день Харьков и Харьковская область являются антилидерами по распространению COVID-19. В последние дни на Харьковщине фиксируется наибольшее по Украине число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и смертей от осложнений.

Ранее народный депутат Юлия Светличная призвала правительство срочно вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 на Харьковщине, поскольку местная власть не в состоянии самостоятельно выполнять свои функции.

коронавирус Харьков Янина Соколова Игорь Терехов

 
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