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27 сентября 2021, 11:59 265

В Харькове переполнены COVID-больницы: заняты 90% коек

27 сентября 2021, 11:59 265
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Фото: Рixabay
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В Харькове возросло количество больных коронавирусом: сейчас в городе заняты 90% коек для больных COVID-19 в опорных больницах города

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову — 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек — в дополнительные больницы (в районах области). У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешены Минздравом для лечения больных (с COVID), у нас база — 13 больниц", — отметил директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.

В списке опорных больниц Харькова — шесть медучреждений. На конец сентября для больных COVID-19 в регионе есть 3015 коек, из которых 2010 — с централизованным кислородом.

По состоянию на 27 сентября Харьковская область находится в "оранжевой" зоне.

Напомним, что в Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Украине на ноябрь, однако при росте количества больных, эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Украина Харьков Харьковская область коронавирус карантин

 
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