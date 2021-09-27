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27 вересня 2021, 09:51 195

У МОЗ очікують пікові COVID-хвилі з жовтня по грудень

27 вересня 2021, 09:51 195
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Фото: з відкритих джерел
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Пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується приблизно на листопад, однак при зростанні кількості хворих, епідситуація може значно погіршитися вже в жовтні

Як передає RegioNews, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

Раніше ми, дійсно, вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше", - сказав Кузін.

Санлікар зазначив, що на даний момент оцінювати наскільки раніше може статися сплеск дуже важко, адже ситуація розгортається досить швидко.

"Те, що ми бачимо точно - пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень - поки сказати важко", - зазначив Кузін.

Він додав, що відтягнути ці пікові навантаження можна тільки шляхом імунізації населення.

"Потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете щепитись, і провакцинуватись. Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - резюмував Кузін.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу.

МОЗ коронавірус пандемія хвороба інфекції Ігор Кузін

 
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