Михайло Добкін: Харківські лікарні не готові до хвилі COVID-19. Влада міста нічого не зробила

Харків виявився не готовий до нової хвилі коронавірусу, тому що у нинішньої тимчасової влади міста неправильне розуміння пріоритетів

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, подібні зустрічі дають дуже багато інформації для системного аналізу того, що найбільше турбує харків'ян. Михайло Добкін уточнив, що провів кілька сотень зустрічей з людьми у всіх районах Харкова.

"Люди говорили про наболіле системні речі. Так от, перше, що турбує харків'ян - це охорона здоров'я. Тому що ми сьогодні стоїмо на порозі нової хвилі коронавірусу. Це означає, що наша система охорони здоров'я повинна бути готова до прийому великої кількості людей", – вважає Михайло Добкін.

Тому, пояснив він, першим пріоритетом програми, з якою він йде на вибори, стала охорона здоров'я, в той час як у нинішньої тимчасової влади міста неправильні пріоритети, і замість того, щоб піклуватися про здоров'я і життя харків'ян, вона кидає всі сили на піар і зоопарк.

Нинішня міська влада, зазначив Михайло Добкін, так і не підготувала об'єкти охорони здоров'я для того, щоб ефективно боротися з COVID-19. "Матеріально-технічна база на поганому рівні. Чи покращили вони якість робочих місць для лікарів, які перші стикаються на шляху з інфекцією? Не зробили. Чи додали якісь муніципальні надбавки лікарям, щоб утримати персонал? Ні", - обурився Михайло Добкін.

Політик нагадав, що в результаті всі молоді фахівці в галузі медицини, які мають кваліфікацію, їдуть з Харкова, тому що вони не хочуть працювати за маленьку зарплату.

Нагадаємо, на сьогоднішній день Харків і Харківська область є антилідерами по поширенню COVID-19. За даними за 25 вересня, на Харківщині зафіксовано 611 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, що є найбільшим показником в країні. За минулу добу від COVID-19 на Харківщині померло 12 осіб.

Раніше народний депутат Юлія Світлична закликала уряд терміново втрутитися в ситуацію з поширенням COVID - 19 На Харківщині, оскільки місцева влада не в змозі самостійно виконувати свої функції.