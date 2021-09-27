Михаил Добкин: У Терехова заместителей больше, чем у премьер-министра – это ненужная бюрократия

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.

По его словам, система управления города, которую выстроил и.о. мэра Игорь Терехов с 11 замами, неэффективна, бюрократична и несет коррупционные риски, а сам и.о. мэра не контролирует реальную ситуацию, делегировав полномочия людям, высасывающим вместе с ним деньги из бюджета. При этом Терехов занимается самопиаром, а не работой в том ключе, в котором ее строил Геннадий Кернес.

"Сегодня уже год нет Геннадия Кернеса с нами. Год правит Терехов – у него 11 заместителей. Зачем? У премьер-министра меньше... И много лишних людей в этих структурах. Люди, которые убирают наши улицы, они получают копейки, а эта многочисленная "команда Терехова" просто высасывает огромные деньги из бюджета. Нужно разогнать всех этих бюрократов и коррупционеров, а тем людям, которые убирают наши улицы, поднять зарплаты", - говорит Михаил Добкин.

Он объяснил, что увеличение количества заместителей у Геннадия Кернеса было связано с жизненными обстоятельствами, в которые он попал. "До 2014-го года Геннадий Кернес объезжал все дворы, возил с собой чиновников. Если что-то не так – он с них шкуру снимал, а иногда мог даже и слово сказать. В 2014-м году его ранили, и он перенес много операций, а 2015-й год ушел на восстановление. В итоге, человек потерял мобильность, а ему же нужно своими глазами все видеть. Появилось не 5, а 10 заместителей. И пока он их держал в ежовых рукавицах, они работали", - рассказал Михаил Добкин.

По его мнению, ключевым в работе Кернеса был контроль за исполнением его распоряжений. При Терехове количество заместителей даже увеличилось, но контроля нет, более того, сам и.о. мэра создал такую громоздкую бюрократическую систему, чтобы удовлетворить запросы всех своих покровителей и расставить их людей на "хлебные" места. В тоже время Михаил Добкин считает, что эту систему необходимо сломать, упростить и сделать прозрачной.

"Самое главное – создать систему, которая правильно работает. Ведь если ты сам не можешь организовать свой рабочий день, ты и себя загонишь, и людей. Мы с Кернесом вводили электронный документооборот, чтобы не пропадали документы, а потом выработали систему, при которой к мэру попадало только то, что необходимо контролировать лично. Таким образом, было время и для личного контроля на местах, в каждом дворе", - рассказал Михаил Добкин.

Напомним, что ранее Михаил Добкин заявлял, что городская власть Харькова не подготовила город к эпидемии COVID-19. "Материально-техническая база на плохом уровне. Улучшили ли они качество рабочих мест для врачей, которые первые сталкиваются на пути с инфекцией? Не сделали. Добавили ли какие-то муниципальные надбавки врачам, чтобы удержать персонал? Нет", – возмутился Михаил Добкин. Политик напомнил, что в результате все молодые специалисты в области медицины, которые имеют квалификацию, уезжают из Харькова, потому что они не хотят работать за маленькую зарплату.