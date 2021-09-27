Михайло Добкін: Програма "Турбота" дозволить частково компенсувати для пенсіонерів вартість комунальних тарифів

Не можна дозволяти державі з цинізмом ставитися до людей старшого покоління, які пропрацювали все життя і сьогодні отримують мізерну пенсію

Про це на зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках, кандидат в мери Харкова Михайло Добкін.

Зокрема, він наголосив, що політика міської влади повинна бути справедливою стосовно літніх людей. "Люди старшого покоління, вони своє вже відпрацювали, і сьогодні, отримуючи мізерну пенсію, вони втратили можливість отримувати підтримку держави", - зазначив Добкін.

"Вони позбулися нормального культурного дозвілля, вони позбулися можливості безпеки, тому що, як кажуть самі харків'яни, страшно сидіти у дворі ввечері, тому що навколо перебувають люди, які випили, або люди, що вживають наркотики", - додав політик.

Сьогодні, за словами Михайла Добкіна, "ми не можемо дозволити державі з таким цинізмом ставитися до цих людей, тому що, по-перше, вони цього не заслужили, а по-друге, це наші мами, тата, бабусі, дідусі, вони нас берегли з дитинства, вони нас ростили, з ложки годували, а сьогодні вони залишаються сам на сам з цими проблемами".

"Тому місто має брати участь у долі цих людей, і у нас з'явилася програма, ми її обов'язково приймемо, під назвою "Турбота", в рамках якої ми будемо частково компенсувати людям старшого покоління, пільговим категоріям, чорнобильцям, багатодітним сім'ям, інвалідам та іншим соціально незахищеним громадянам, високу вартість тарифів", - заявив Михайло Добкін.

За його словами, учасниками програми зможуть стати всі підходящі під категорію соціально незахищених, незалежно від того, заплатила людина за комуналку або не заплатила. "Ми до всіх будемо ставитися однаково. Це буде компенсація міста, щоб хоч частково знизити навантаження на наші сім'ї", - пояснив Михайло Добкін.

Нагадаємо, ініційована командою Михайла Добкіна міська програма "Турбота" передбачає щорічну разову допомогу на оплату комунальних послуг соціально незахищеним сім'ям у розмірі 2000 гривень. Ця допомога покладається всім, незалежно від інших державних соціальних виплат і пільг або раніше оплачених рахунків. Зараз триває прийом заявок від харків'ян на участь у програмі.