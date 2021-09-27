Михаил Добкин: Программа "Забота" позволит частично компенсировать для пенсионеров стоимость коммунальных тарифов

Нельзя позволять государству с цинизмом относиться к людям старшего поколения, которые проработали всю жизнь и сегодня получают мизерную пенсию

Об этом на встрече с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.

В частности, он подчеркнул, что политика городской власти должна быть справедливой по отношению к пожилым людям. "Люди старшего поколения, они свое уже отработали, и сегодня, получая мизерную пенсию, они лишились возможности получать поддержку государства", - отметил Добкин.

"Они лишились нормального культурного досуга, они лишились возможности безопасности, потому что, как говорят сами харьковчане, страшно сидеть во дворе вечером, потому что вокруг находятся выпившие люди, или люди, употребляющие наркотики", - добавил политик.

Сегодня, по словам Михаила Добкина, "мы не можем позволить государству с таким цинизмом относиться к этим людям, потому что, во-первых, они этого не заслужили, а во-вторых, это наши мамы, папы, бабушки, дедушки, они нас берегли с детства, они нас растили, с ложки кормили, а сегодня они остаются один-на-один с этими проблемами".

"Поэтому город должен участвовать в судьбе этих людей, и у нас появилась программа, мы ее обязательно примем, под названием "Забота", в рамках которой мы будем частично компенсировать людям старшего поколения, льготным категориям, чернобыльцам, многодетным семьям, инвалидам и другим социально незащищенным гражданам, высокую стоимость тарифов", - заявил Михаил Добкин.

По его словам, участниками программы смогут стать все подходящие под категорию социально незащищенных, независимо от того, заплатил человек за коммуналку или не заплатил. "Мы ко всем будем относиться одинаково. Это будет компенсация города, чтобы хоть частично снизить нагрузку на наши семьи", - пояснил Михаил Добкин.

Напомним, инициированная командой Михаила Добкина городская программа "Забота" предполагает ежегодную разовую помощь на оплату коммунальных услуг социально незащищенным семьям в размере 2000 гривен. Эта помощь полагается всем, независимо от других государственных социальных выплат и льгот или ранее оплаченных счетов. В настоящее время продолжается прием заявок от харьковчан на участие в программе.