Михайло Добкін: В рамках програми "Турбота" ми будемо компенсувати харків'янам витрати на послуги ЖКГ

У Харкові після виборів міського голови буде запущена програма "Турбота", яка передбачає виплату компенсацій соціально незахищеним харків'янам частини вартості послуг ЖКГ

Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За словами Михайла Добкіна, в найближчій перспективі нас всіх чекає чергове підвищення цін і тарифів на енергоносії, що неминуче призведе до збільшення сум в платіжках, яке отримує населення. В таких умовах, вважає Михайло Добкін, держава повинна знаходити механізми компенсацій, щоб хоч трохи зняти фінансове навантаження з людей.

"Тому ми починаємо самоорганізовуватися. І в Харкові відразу після виборів буде реалізована програма під назвою "Турбота", – сказав Михайло Добкін.

За його словами, програма "Турбота" – це реальний механізм допомоги соціально незахищеним жителям міста і в нинішніх умовах - дуже важливий. "Ми будемо компенсувати жителям Харкова частину вартості тарифів. Це не зайві гроші для міста. На них можна було б будувати дороги, ремонтувати житловий фонд, школи і дитячі садки... але ми розуміємо, наскільки сьогодні необхідно підтримати людей. До того ж, ми станемо першим в Україні містом, яке запустить таку програму допомоги і в результаті інші міста почнуть використовувати наш досвід для підтримки соціально вразливих громадян", — заявив лідер "Наш дім — Харків".

Політик уточнив, що місто надаватиме щорічну разову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 2000 гривень, яка надаватиметься незалежно від інших соціальних державних виплат і допомог або вже оплачених раніше рахунків.

Михайло Добкін також підкреслив, що при грамотному підході до розподілу бюджетних коштів місто зможе надавати таку допомогу жителям і додав, що заповнити заявку на отримання компенсації оплати житлово-комунальних послуг можна вже зараз. Для цього необхідно прийти в один з "ДОБКІН ХАБів".

Нагадаємо, що з 13 вересня команда "Наш Дім — Харків" почала прийом заявок від жителів Харкова для участі в міській програмі "Турбота" щодо компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Для того, щоб стати учасником програми, необхідно заповнити заявку в будь-якому з "ДОБКІН ХАБів". З собою необхідно мати паспорт або ID карту та ідентифікаційний податковий номер. Кожен, хто заповнив заявку, отримає підтвердження про участь у програмі.

Міська програма адресної допомоги харків'янам з компенсації оплати житлово-комунальних послуг "Турбота" почне діяти після її затвердження та впровадження рішенням міського голови в грудні 2021 року.