Жителі Харкова активно реєструються для участі в програмі Михайла Добкіна "Турбота"

Ініційована лідером ГО "Наш Дім – Харків", харківським міським головою у 2006-2010 роках Михайлом Добкіним програма компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг викликала інтерес і підтримку у багатьох харків'ян

Нині в "ДОБКІН ХАБах" триває прийом заявок від жителів Харкова для участі в міській програмі "Турбота", повідомляють в ГО "Наш Дім – Харків".

Як зазначають у громадській організації, починаючи з понеділка, 13 вересня, багато харків'ян висловили бажання стати учасниками даної програми. Вони "приходять з близькими, друзям і знайомими. Люди кажуть, що з урахуванням наближення опалювального сезону, ініціатива Михайла Добкіна і його команди надати адресну допомогу в розмірі 2000 гривень на оплату постійно зростаючих тарифів на послуги ЖКГ – дуже правильна".

Нагадаємо, міська програма "Турбота" передбачає щорічну разову допомогу на оплату комунальних послуг соціально незахищеним сім'ям у розмірі 2000 гривень. Ця допомога передбачається всім, незалежно від інших державних соціальних виплат і пільг або раніше оплачених рахунків.

Для того, щоб стати учасником програми "Турбота", потрібно прийти в один з "ДОБКІН ХАБів" і заповнити заявку. З собою необхідно мати паспорт або ID карту та ідентифікаційний податковий номер. Після цього ви отримаєте підтвердження про участь у програмі.

Де можна залишити заявку:

"ДОБКІН ХАБ" "Холодна Гора" (Григорівське шосе, 67);

"ДОБКІН ХАБ" "Олексіївка" (вул. Целіноградська, 58а);

"ДОБКІН ХАБ" "Гіршмана" (вул. Гіршмана, 19);

"ДОБКІН ХАБ" "Малишева" (вул. Плеханівська, 126);

"ДОБКІН ХАБ" "Салтівка" (вул.Академіка Павлова, 160к).

Міська програма адресної допомоги харків'янам з компенсації оплати житлово-комунальних послуг "Турбота" почне діяти після її затвердження та впровадження рішенням міського голови Михайлом Добкіним у грудні 2021 року.