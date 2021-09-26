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26 сентября 2021, 10:59 117

Михаил Добкин: Харьковские больницы не готовы к волне COVID-19. Власть города ничего не сделала

26 сентября 2021, 10:59 117
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Харьков оказался не готов к новой волне коронавируса, потому что у нынешней временной власти города неправильное понимание приоритетов

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, подобные встречи дают очень много информации для системного анализа того, что больше всего беспокоит харьковчан. Михаил Добкин уточнил, что провел несколько сотен встреч с людьми во всех районах Харькова.

"Люди говорили о наболевшем системные вещи. Так вот, первое, что беспокоит харьковчан - это здравоохранение. Потому что мы сегодня стоим на пороге новой волны коронавируса. Это значит, что наша система здравоохранения должна быть готова к приему большого количества людей", – считает Михаил Добкин.

Поэтому, объяснил он, первым приоритетом программы, с которой он идет на выборы стало здравоохранение, в то время как у нынешней временной власти города неправильные приоритеты, и вместо того, чтобы заботиться о здоровье и жизни харьковчан, она бросает все силы на пиар и зоопарк.

Нынешняя городская власть, отметил Михаил Добкин, так и не подготовила объекты здравоохранения для того, чтобы эффективно бороться с COVID-19. "Материально-техническая база на плохом уровне. Улучшили ли они качество рабочих мест для врачей, которые первые сталкиваются на пути с инфекцией? Не сделали. Добавили ли какие-то муниципальные надбавки врачам, чтобы удержать персонал? Нет", – возмутился Михаил Добкин.

Политик напомнил, что в результате все молодые специалисты в области медицины, которые имеют квалификацию, уезжают из Харькова, потому что они не хотят работать за маленькую зарплату.

Напомним, на сегодняшний день Харьков и Харьковская область являются антилидерами по распространению COVID-19. По данным за 25 сентября, на Харьковщине зафиксировано 611 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим показателлем в стране. За минувшие сутки от COVID-19 на Харьковщине умерло 12 человек.

Ранее народный депутат Юлия Светличная призвала правительство срочно вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 на Харьковщине, поскольку местная власть не в состоянии самостоятельно выполнять свои функции.

COVID-19 Харьков Михаил Добкин

 
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