Терехов не пустив журналістів на своє висунення в мери, бо боїться відповідати, куди поділися бюджетні гроші, - експерт

Висунення Ігоря Терехова кандидатом у мери Харкова на партійній конференції "Блоку Кернеса – Успішний Харків" без участі журналістів, яких виштовхали із заходу силою, стало черговим провалом для в.о. мера Харкова та демонстрацією відсутності відкритості кандидата до харків'ян

Про це на власній сторінці у "Фейсбуці" написав політичний експерт Володимир Цибулько.

"Знаєте, що вийде, якщо схрестити з’їзд КПРС із американськими праймеріз? Партійна конференція "Блоку Кернеса – успішний Харків"! Щоправда, радянського було більше – всі сиділи як першокласники у школі, уважно слухали порожні промови. Але була музика, якісь візуальні ефекти. А насамкінець під звуки фанфар висунули кандидатом на вибори мера Ігоря Терехова, і всі одноголосно підтримали. Власне, для того тільки й збиралися", - написав Цибулько.

"З журналістами поспілкуватися Терехов не захотів, - продовжив експерт. - А їх туди і не запрошували. Пустили тільки своїх, своїм і так скажуть, що написати, а тих, що не свої – просто виштовхали. Причому буквально – силою. Ось такий відкритий до харків’ян кандидат у мери Харкова".

За словами Цибулька, вочевидь Терехов не хоче розказувати, "куди поділися десятки мільйонів з бюджету міста, виділені на ремонти теплотрас, під’їздів, на лікарні і підготовку до нової хвилі ковіду". "Хоча харків’яни і так знають куди – все місто з початку року "прикрашене" білбордами з Тереховим, а по місцевих каналах мало не цілодобово розповідають про "турботу" Терехова про Харків. Це й є ті самі десятки мільйонів, пішли вони замість справ, потрібних місту, на банальний піар, потрібний Терехову", - додав Цибулько.

Ще менше, за його словами, Терехову хочеться розповідати "про дивний зигзаг у його кар’єрі, який привів його на посаду в.о. мера у грудні минулого року. Бо в історії з хворобою Кернеса, його ізоляцією в Берліні і використанням електронного підпису Кернеса, поки він був у комі, є явні ознаки криміналу. А без цієї історії не було б Терехова секретаря міськради і Терехова в.о. мера".

"Отже, що пропонують обрати харків’янам від імені "Блока Кернеса"? Фактично, віртуального персонажа, позбавленого особистої харизми, який за дев’ять місяців продемонстрував катастрофічне невміння керувати містом, який не дотримав жодної зі своїх обіцянок. В Харкові не те що не розпочато нових проектів з благоустрою міста – навіть ті, що були розпочаті до Терехова, повністю провалені. Він навіть на власних помилках не вчиться – на початку року міська медицина буквально загиналася від напливу ковід-хворих. А зараз Харків знову лідирує по темпах захворюваності ковідом, знову лікарні переповнені, не вистачає місць, персоналу, медичних засобів. Це від тупості керівника міста чи від його жадібності? Держава ж виділяла гроші на підготовку до нової хвилі пандемії. Де гроші, де підготовка?" – написав Цибулько.

"Не хочеться згадувати банальне, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку має. Бо Харків Терехова не обирав. Він став владою за збігом обставин і поки що неясного шаманства із непритомним Кернесом та його підписом. Якою владою він може бути – він вже показав, дев’ять місяців – це, ну, дуууже великий випробувальний термін для кандидата на керівну посаду. Терехов його провалив..." – підсумував експерт.

Нагадаємо, дострокові вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня. Наразі триває реєстрація кандидатів у мери в Міській територіальній виборчій комісії. Сьогодні на конференції партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" в.о. міського голови Ігор Терехов був висунутий кандидатом. При цьому на конференцію не допускали журналістів і спостерігачів, а проти деяких була застосована фізична сила.