Терехов не пустил журналистов на свое выдвижение в мэры, потому что боится отвечать, куда делись бюджетные деньги, - эксперт

Выдвижение Игоря Терехова кандидатом в мэры Харькова на партийной конференции "Блока Кернеса - Успешный Харьков" без участия журналистов, которых вытолкали с мероприятия силой, стало очередным провалом для и. о. мэра Харькова и демонстрацией отсутствия открытости кандидата к харьковчанам

Об этом на собственной странице в "Фейсбуке" написал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Знаете, что получится, если скрестить съезд КПСС с американскими праймериз? Партийная конференция "Блока Кернеса – Успешный Харьков"! Правда, советского было больше – все сидели как первоклассники в школе, внимательно слушали пустые речи. Но была музыка, какие-то визуальные эффекты. А напоследок под звуки фанфар выдвинули кандидатом на выборы мэра Игоря Терехова, и все единогласно поддержали. Собственно, для того только и собирались", - написал Цыбулько.

"С журналистами пообщаться Терехов не захотел, - продолжил эксперт. - А их туда и не приглашали. Пустили только своих, своим и так скажут, что написать, а тех, что не свои – просто вытолкали. Причем буквально – силой. Вот такой открытый к харьковчанам кандидат в мэры Харькова".

По словам Цыбулько, очевидно Терехов не хочет рассказывать, "куда делись десятки миллионов из бюджета города, выделенные на ремонты теплотрасс, подъездов, на больницы и подготовку к новой волне ковиду". "Хотя харьковчане и так знают куда - весь город с начала года "украшен" билбордами с Тереховым, а по местным каналам чуть ли не круглосуточно рассказывают о "заботе" Терехова о Харькове. Это и есть те самые десятки миллионов, но пошли они вместо дел нужных городу на банальный пиар нужный Терехову", - добавил Цыбулько.

Еще меньше, по его словам, Терехову хочется рассказывать "о странном зигзаге в его карьере, который привел его на должность и.о. мэра в декабре прошлого года. Так в истории с болезнью Кернеса, его изоляцией в Берлине и использованием электронной подписи Кернеса, пока он был в коме, есть явные признаки криминала. А без этой истории не было бы Терехова секретаря горсовета и Терехова и.о. мэра".

"Итак, что предлагают выбрать харьковчанам от имени "Блока Кернеса"? Фактически, виртуального персонажа, лишенного личной харизмы, который за девять месяцев продемонстрировал катастрофическое неумение управлять городом, который не сдержал ни одного из своих обещаний. В Харькове не то что не начато новых проектов по благоустройству города – даже те, что были начаты до Терехова, полностью провалены. Он даже на собственных ошибках не учится – в начале года городская медицина буквально загибалась от наплыва ковид-больных. А сейчас Харьков снова лидирует по темпам заболеваемости ковидом, снова больницы переполнены, не хватает мест, персонала, медицинских средств. Это от тупости руководителя города или от его жадности? Государство выделяло деньги на подготовку к новой волне пандемии. Где деньги, где подготовка?"- написал Цыбулько.

"Не хочется вспоминать банальное, что каждый народ заслуживает той власти, которую имеет. Потому что Харьков Терехова не выбирал. Он стал властью по стечению обстоятельств и, пока что неясного шаманства с Кернесом без сознания и его подписью. Какой властью он может быть – он уже показал, девять месяцев - это, ну, ооочень большой испытательный срок для кандидата на руководящую должность. Терехов его провалил..." - подытожил эксперт.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября. Сейчас продолжается регистрация кандидатов в мэры в городской территориальной избирательной комиссии. Сегодня на конференции партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и.о. городского головы Игорь Терехов был выдвинут кандидатом. При этом на конференцию не допускали журналистов и наблюдателей, а против некоторых была применена физическая сила.