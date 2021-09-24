ЗМІ пояснили, чому є підозри, що Терехов нелегітимний в.о. мера Харкова

Про це в статті "Чому Ігор Терехов напівлегітимний мер і чим це небезпечно для Харкова" пише видання Delo.ua.

Видання нагадує, що "про те, що обрання Терехова на посаду секретаря Харківської міської ради відбулося незаконно, в Харкові говорять вже досить давно, і не тільки говорять. Опозиційні депутати міськради неодноразово зверталися до компетентних органів, суди і особисто до президента з проханням розслідувати всі обставини приходу до влади Терехова і дати цим обставинам юридичну оцінку".

"Втім, до останнього часу покровителям Терехова вдавалося не давати ходу розслідуванню за звинуваченнями в узурпації влади. Імена цих покровителів вже давно більш-менш відомі більшості харків'ян. Це екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у якого Терехов довго працював заступником і з партнерами якого у нинішнього в.о. мера Харкова спільні бізнес-інтереси; це олігарх Павло Фукс, який відносно недавно повернувся з Росії в Харків і якого називають одним з головних спонсорів кампанії Терехова; і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який через свого "дніпропетровського" губернатора Айну Тимчук забезпечував Терехову підтримку з боку обласної влади", - йдеться в статті.

Як зазначають журналісти, причин вважати, що Терехов перебуває на посаді в.о. мера Харкова незаконно, "насправді більше, ніж достатньо. Справа в тому, що ще за життя Геннадія Кернеса - 9 грудня минулого року Терехов був обраний секретарем Харківської міськради, що автоматично зробило його в.о. мера після смерті Кернеса. І процедура обрання Ігоря Терехова секретарем пройшла відразу з кількома грубими порушеннями".

"По-перше, Геннадій Кернес, якого харків'яни обрали мером на виборах 25 жовтня 2020 року, і на момент голосування, і на момент проведення першої сесії Харківської міськради перебував на лікуванні в клініці "Шаріте" в Берліні і не склав присягу міського голови перед вступом на посаду. Закон же передбачає, що обраний міський голова вступає в повноваження тільки після того, як принесе присягу на першому засіданні новообраної міськради... Таким чином, Кернес так і не вступив в мерські повноваження, і значить, не мав підстав робити подання на обрання Терехова секретарем міськради, що робить це обрання незаконним", - йдеться в статті.

По-друге, пише видання, подання кандидатури Терехова на посаду секретаря, яку отримала міськрада, "було підписано електронним підписом Кернеса, і в справжності цього підпису також є дуже великі сумніви. Враховуючи, що за весь час перебування Кернеса в клініці "Шаріте" ніхто так і не бачив Геннадія Адольфовича у свідомості, немає ніяких доказів того, що електронний підпис був згенерований за особистої участі Кернеса, як того вимагає закон. Є всі підстави вважати, що Терехов отримав посаду секретаря міськради незаконно, і, відповідно, сьогодні незаконно виконує обов'язки міського голови. Більш того, все виглядає так, ніби Терехов і його покровителі скористалися безпорадним станом Кернеса, ввели харків'ян в оману щодо його реального стану здоров'я і просто узурпували владу в Харкові".

Також автори публікації відзначають, що в останні тижні "активно обговорюється інформація, що в офіс генерального прокурора України надійшли документи Федеральної прокуратури Німеччини, в яких офіційно підтверджено, що Кернес весь час перебування в Німеччині був без свідомості. І якщо такі документи існують, то вони остаточно поставлять крапку в питанні, чи законно Терехов займає своє сьогоднішнє крісло. Адже, якщо підтвердиться, що Кернес не приходив до тями, значить, ні про яке законне обрання Терехова секретарем не може йти мови. І тоді всім замішаним в операції по саджанню Терехова в крісло секретаря загрожує кримінальне переслідування".

Крім того, видання зазначає, що Терехов сьогодні став заручником ситуації. "Адже якщо Терехов втратить крісло, то всі обставини його приходу до влади обов'язково спливуть на поверхню, що загрожує йому кримінальною відповідальністю. А це означає, що в.о. харківського мера на гачку у своїх покровителів і буде змушений робити все, що йому скажуть, і буде готовий на все, аби не втратити владу", - підсумували автори статті.

Нагадаємо, напередодні під Офісом президента і Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали розпочати розслідування всіх обставин смерті Кернеса і, щоб президент Володимир Зеленський взяв це розслідування під особистий контроль.