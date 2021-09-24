СМИ объяснили, почему есть подозрения, что Терехов нелегитимный и.о. мэра Харькова

Вокруг исполняющего обязанности городского головы Харькова сгущаются тучи. Слишком много вопросов к тому, законно ли он занимает нынешнюю должность

Об этом в статье "Почему Игорь Терехов полулегитимный мэр и чем это опасно для Харькова" пишет издание Delo.ua.

Издание напоминает, что "о том, что избрание Терехова на должность секретаря Харьковского городского совета произошло незаконно, в Харькове говорят уже достаточно давно, и не только говорят. Оппозиционные депутаты горсовета неоднократно обращались в компетентные органы, суды и лично к президенту с просьбой расследовать все обстоятельства прихода к власти Терехова и дать этим обстоятельствам юридическую оценку".

"Впрочем, до последнего времени покровителям Терехова удавалось не давать хода расследованию по обвинениям в узурпации власти. Имена этих покровителей уже давно более-менее известны большинству харьковчан. Это экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, у которого Терехов долго работал заместителем и с партнерами которого у нынешнего и.о. мэра Харькова общие бизнес-интересы; это относительно недавно вернувшийся из России в Харьков олигарх Павел Фукс, которого называют одним из главных спонсоров кампании Терехова; и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который через своего "днепропетровского" губернатора Айну Тимчук обеспечивал Терехову поддержку со стороны областной власти", - говорится в статье.

Как отмечают журналисты, причин считать, что Терехов находится на должности и.о. мэра Харькова незаконно, "на самом деле больше, чем достаточно. Дело в том, что еще при жизни Геннадия Кернеса - 9 декабря прошлого года Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета, что автоматически сделало его и.о. мэра после смерти Кернеса. И процедура избрания Игоря Терехова секретарем прошла сразу с несколькими грубыми нарушениями".

"Во-первых, Геннадий Кернес, которого харьковчане избрали мэром на выборах 25 октября 2020 года, и на момент голосования, и на момент проведения первой сессии Харьковского горсовета находился на лечении в клинике "Шарите" в Берлине и не принес присягу городского головы перед вступлением на должность. Закон же предполагает, что избранный городской голова вступает в полномочия только после того, как принесет присягу на первом заседании новоизбранного горсовета... Таким образом, Кернес так и не вступил в мэрские полномочия, значит, не имел оснований делать представление на избрание Терехова секретарем горсовета, что делает это избрание незаконным", - говорится в статье.

Во-вторых, пишет издание, представление кандидатуры Терехова на должность секретаря, которое получил горсовет, "было подписано электронной подписью Кернеса, и в подлинности этой подписи также есть очень большие сомнения. Учитывая, что за все время пребывания Кернеса в клинике "Шарите" никто так и не видел Геннадия Адольфовича в сознании, нет никаких доказательств того, что электронная подпись была сгенерирована при личном участии Кернеса, как того требует закон.

Есть все основания считать, что Терехов получил должность секретаря горсовета незаконно, и, соответственно, сегодня незаконно исполняет обязанности городского головы. Более того, все выглядит так, будто Терехов и его покровители воспользовались беспомощным состоянием Кернеса, ввели харьковчан в заблуждение относительно его реального состояния здоровья и попросту узурпировали власть в Харькове".

Также авторы публикации отмечают, что в последние недели "активно обсуждается информация, что в Офис генерального прокурора Украины поступили документы Федеральной прокуратуры Германии, в которых официально подтверждено, что Кернес все время нахождения в Германии был без сознания. И если такие документы существуют, то они окончательно поставят точку в вопросе, законно ли Терехов занимает свое сегодняшнее кресло. Ведь если подтвердится, что Кернес не приходил в сознание, значит, ни о каком законном избрании Терехова секретарем не может быть и речи. И тогда всем замешанным в операции по усаживанию Терехова в кресло секретаря грозит уголовное преследование".

Кроме того, издание отмечает, что Терехов сегодня стал заложником ситуации. "Ведь если Терехов потеряет кресло, то все обстоятельства его прихода к власти обязательно всплывут на поверхность, что грозит ему уголовной ответственностью. А это значит, что и.о. харьковского мэра на крючке у своих покровителей и будет вынужден делать все, что ему скажут, и будет готов на все, лишь бы не потерять власть", - подытожили авторы статьи.

Напомним, накануне под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.