У центрі Харкова знайшли застреленим власника ресторану, - ЗМІ

Фото: Объектив

У Харкові в ресторані "Чилі" 17 вересня вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням

Як повідомив канал "Об'єктив", попередньо, загиблим є власник цього ресторану - Олег Привалов, пише RegioNews.

За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Загиблий написав передсмертну записку. Однак правоохоронці поки не підтвердили особу загиблого.

Водночас видання Newsroom повідомило, що тіло чоловіка виявили в туалеті закладу. Причиною став нібито конфлікт через заборгованість з власницею приміщення, в якому розташований його ресторан.

Нагадаємо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом в МВС підтвердили смерть Павлова.

Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням. У мережі оприлюднили також фото з місця події.

У МВС повідомили, що за фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.