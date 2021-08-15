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15 серпня 2021, 18:29 62

Нардеп Рабинович показав фото з місця вбивства мера Кривого рогу Костянтина Павлова

15 серпня 2021, 18:29 62
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FB Вадима Рабиновича
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Народний депутат Вадим Рабинович оприлюднив фото з місця вбивства мера Кривого рогу Костянтина Павлова

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook політика.

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"Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов!!" - вказав Рабінович.

Рабінович зазначив: "Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо! Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий, розповідав розповідав про свої плани".

Пізніше він опублікував фотографії з місця трагедії

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з вбивством мера Кривого рогу Костянтина Павлова. За даними правоохоронців він отримав вогнепальне поранення

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