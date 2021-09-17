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17 сентября 2021, 17:58 729

В центре Харькова нашли застреленным владельца ресторана, - СМИ

17 сентября 2021, 17:58 729
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Фото: Объектив
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В Харькове в ресторане "Чили" 17 сентября днем нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Как сообщил канал "Объектив", предварительно, погибшим является владелец этого ресторана - Олег Привалов, пишет RegioNews.

По предварительным данным, которые предоставили в местной полиции, это было самоубийство. Погибший написал предсмертную записку. Однако правоохранители пока не подтвердили личность погибшего.

В то же время издание Newsroom сообщило, что тело мужчины обнаружили в туалете заведения. Причиной стал якобы конфликт из-за задолженности с владелицей помещения, в котором находится его ресторан.

Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии в МВД подтвердили смерть Павлова.

Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением. В сети обнародовали также фото с места происшествия.

В МВД сообщили, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

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