Юрист Денис Ярославский: У окружения Кернеса были причины бояться его выхода из комы

Об этом он заявил в эфире программы "Точка зрения" на харьковском телеканале "Р1".

В частности, объясняя, почему он не исключает, что болезнь и смерть Кернеса могли быть следствием преступления, Ярославский заявил: "Я абсолютно уверен, что все произошедшее было тщательно спланировано. 24 на 7 мониторилось состояние здоровья Кернеса, любое его изменение состояния мониторилось моментально. С ним в машине ездила переносная клиника".

"Как так получилось, что он моментально заболел коронавирусом, а никто из его окружения не заболел? Это могло быть вплоть до отравления. Никто не делал ни эксгумацию тела, нет никакого заключения", - предположил юрист.

При этом, по словам Ярославского, смерть Кернеса была выгодна "группе, которая захватила власть в Харькове". Он напомнил, что пока Кернес лежал, скорее всего, в состоянии комы в "Шарите", "большую часть людей, которые входили в "Блок Кернеса", поменяли на людей – представителей Авакова, Котвицкого, Фукса".

"Половина людей, которые зашли в "Блок Кернеса", их Кернес бы в жизни на пушечный выстрел никогда к своему блоку бы не подпустил. Это все было изменено тогда, когда Кернес лежал в состоянии комы. Если бы Кернес по какой-то причине вышел бы из состояния комы и увидел, что происходит, вы понимаете, какой бы был "треш" у всех, кто это делал. Поэтому его было невыгодно выводить из состояния комы, вплоть до отключения из розетки", - заявил Ярославский.

Напомним, по официальной информации Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. В настоящее время появилась информация, что согласно данным, германской прокуратуры все время пребывания в "Шарите" Кернес был без сознания, и если эта информация подтвердится, то это будет означать, что Терехов стал секретарем горсовета незаконно.

Накануне под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.