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17 сентября 2021, 12:23 391

Юрист Денис Ярославский: У окружения Кернеса были причины бояться его выхода из комы

17 сентября 2021, 12:23 391
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Харьковский юрист Денис Ярославский считает, что болезнь и смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса могли быть частью "тщательно спланированной операции" его ближайшего окружения

Об этом он заявил в эфире программы "Точка зрения" на харьковском телеканале "Р1".

В частности, объясняя, почему он не исключает, что болезнь и смерть Кернеса могли быть следствием преступления, Ярославский заявил: "Я абсолютно уверен, что все произошедшее было тщательно спланировано. 24 на 7 мониторилось состояние здоровья Кернеса, любое его изменение состояния мониторилось моментально. С ним в машине ездила переносная клиника".

"Как так получилось, что он моментально заболел коронавирусом, а никто из его окружения не заболел? Это могло быть вплоть до отравления. Никто не делал ни эксгумацию тела, нет никакого заключения", - предположил юрист.

При этом, по словам Ярославского, смерть Кернеса была выгодна "группе, которая захватила власть в Харькове". Он напомнил, что пока Кернес лежал, скорее всего, в состоянии комы в "Шарите", "большую часть людей, которые входили в "Блок Кернеса", поменяли на людей – представителей Авакова, Котвицкого, Фукса".

"Половина людей, которые зашли в "Блок Кернеса", их Кернес бы в жизни на пушечный выстрел никогда к своему блоку бы не подпустил. Это все было изменено тогда, когда Кернес лежал в состоянии комы. Если бы Кернес по какой-то причине вышел бы из состояния комы и увидел, что происходит, вы понимаете, какой бы был "треш" у всех, кто это делал. Поэтому его было невыгодно выводить из состояния комы, вплоть до отключения из розетки", - заявил Ярославский.

Напомним, по официальной информации Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. В настоящее время появилась информация, что согласно данным, германской прокуратуры все время пребывания в "Шарите" Кернес был без сознания, и если эта информация подтвердится, то это будет означать, что Терехов стал секретарем горсовета незаконно.

Накануне под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.

Харьков Игорь Терехов Геннадий Кернес

 
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