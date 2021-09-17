Юрист Денис Ярославський: У мене є інформація, що Кернес помер 3 листопада, а не в грудні

Харківський юрист Денис Ярославський має інформацію, що 3 листопада 2020 року один з найближчих друзів Геннадія Кернеса повідомив соратникам мера, що той помер

Про це Ярославський заявив в ефірі програми "Точка зору" на Харківському телеканалі "Р1".

За його словами, харків'яни повинні почути правду про хворобу і смерть Геннадія Кернеса, який, за офіційними даними, помер у грудні минулого року.

"За моєю достовірною інформацією, один з найближчих друзів Геннадія Кернеса, який був вхожий в сім'ю, 3 листопада подзвонив своєму оточенню, а це було десь об 11 годині ранку, і заявив, що Геннадій Адольфович помер",-сказав юрист.

Також він нагадав, що станом на 3 листопада ще не були оголошені результати виборів міського голови Харкова та Харківської міськради, які відбулися 25 жовтня 2020 року.

"На сьогоднішній день поняття "помер" в сучасній медицині розмито. Що таке "помер" біологічно чи фізично? Коли людину перевели в вегетативний стан, він вважається мертвим чи ні? Фактично мертвий тільки мозок. Але організм, в цілому живий за допомогою апарату підтримки життєдіяльності. Тоді є питання: чи могла людина (Геннадій Кернес. - Ред.) в такому стані складати присягу? І він її не складав, адже кожен трактував Конституцію по-своєму: що не потрібно складати присягу, автоматично пролонгувавши мерство Кернеса", – нагадав Денис Ярославський.

Також він задався питанням, чи міг Кернес поставити електронний підпис під документом, який дав можливість Ігорю Терехову зайняти пост секретаря Харківської міськради.

"І взагалі, коли Кернеса госпіталізували до Німеччини, чи думав він, що йому доведеться ставити електронний підпис? Чи брав він з собою свої "флешки"? Якщо ні, то, як до нього потрапили ці "флешки" в Німеччину? Це все має з'ясувати слідство. Зрозуміло, що МВС при Арсені Авакові навмисне не розслідувало цю справу. Тому що всі розуміють, що група впливу, яка захопила Харків, це і є група Авакова, Павла Фукса, і Терехов, як їх ставленик. Їм усім невигідно було розслідувати злочини проти самих себе", – заявив юрист.

Але в той же час він нагадав, що на сьогоднішній день немає впливу Арсена Авакова, який пішов з постав глави МВС, а є вплив Офісу президента і Офісу генпрокурора. "Чому не розслідується ця справа? За наявною у мене інформацією, був запит Офісу генпрокурора в німецьку клініку "Шаріте" і, наскільки я знаю, то була відповідь з історією хвороби Кернеса. Питання - викине Офіс цю "карту" перед виборами або буде тримати в козирях, щоб управляти Тереховим? Але це все - приховування злочину. Це кримінальна відповідальність", - резюмував Денис Ярославський.

Нагадаємо, Геннадій Кернес, за офіційною версією, помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень коронавірусної хвороби. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова.

Напередодні під Офісом президента та Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали розпочати розслідування всіх обставин смерті Кернеса і, щоб президент Володимир Зеленський взяв це розслідування під особистий контроль.