Юрист Денис Ярославский: У меня есть информация, что Кернес умер 3 ноября, а не в декабре

Харьковский юрист Денис Ярославский располагает информацией, что 3 ноября 2020 года один из ближайших друзей Геннадия Кернеса сообщил ближайшим соратникам мэра, что тот умер

Об этом Ярославский заявил в эфире программы "Точка зрения" на харьковском телеканале "Р1".

По его словам, харьковчане должны услышать правду о болезни и смерти Геннадия Кернеса, который, по официальным данным, умер в декабре прошлого года.

"По моей достоверной информации, один из ближайших друзей Геннадия Кернеса, который был вхож в семью, 3 ноября позвонил своему окружению, а это было где-то 11 часов утра, и заявил, что Геннадий Адольфович умер", – сказал юрист.

Также он напомнил, что по состоянию на 3 ноября еще не были объявлены результаты выборов городского головы Харькова и Харьковского горсовета, которые состоялись 25 октября 2020 года.

"На сегодняшний день понятие "умер" в современной медицине размыто. Что такое "умер" биологически или физически? Когда человека перевели в вегетативное состояние, он считается мертвым или нет? Фактически мертвый только мозг. Но организм, в целом жив при помощи аппарата поддержания жизнедеятельности. Тогда есть вопрос: мог ли человек (Геннадий Кернес. – Ред. ) в таком состоянии принимать присягу? И он ее не принимал, ведь каждый трактовал Конституцию по-своему: что не нужно принимать присягу, автоматически пролонгировав мэрство Кернеса", – напомнил Денис Ярославский.

Также он задался вопросом, мог ли Кернес поставить электронную подпись под документом, который дал возможность Игорю Терехову занять пост секретаря Харьковского горсовета.

"И вообще, когда Кернеса госпитализировали в Германию, думал ли он, что ему придется ставить электронную подпись? Брал ли он с собой свои "флешки"? Если нет, то, как к нему попали эти "флешки" в Германию? Это все должно выяснить следствие. Понятно, что МВД при Арсене Авакове умышленно не расследовало это дело. Потому что все понимают, что группа влияния, которая захватила Харьков, это и есть группа Авакова, Павла Фукса, и Терехов, как их ставленник. Им всем невыгодно было расследовать преступления против самих себя", – заявил юрист.

Но в то же время он напомнил, что на сегодняшний день нет влияния Арсена Авакова, который ушел с постав главы МВД, а есть влияние Офиса президента и Офиса генпрокурора. "Почему не расследуется это дело? По имеющейся у меня информации, был запрос Офиса генпрокурора в немецкую клинику "Шарите" и насколько я знаю, то был ответ с историей болезни Кернеса. Вопрос - выкинет Офис эту "карту" перед выборами или будет держать в козырях, чтобы управлять Тереховым? Но это все – сокрытие преступления. Это уголовная ответственность", – резюмировал Денис Ярославский.

Напомним, Геннадий Кернес, по официальной версии, умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавирусной болезни. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова.

Накануне под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.