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17 сентября 2021, 11:28 1150

Юрист Денис Ярославский: У меня есть информация, что Кернес умер 3 ноября, а не в декабре

17 сентября 2021, 11:28 1150
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Харьковский юрист Денис Ярославский располагает информацией, что 3 ноября 2020 года один из ближайших друзей Геннадия Кернеса сообщил ближайшим соратникам мэра, что тот умер

Об этом Ярославский заявил в эфире программы "Точка зрения" на харьковском телеканале "Р1".

По его словам, харьковчане должны услышать правду о болезни и смерти Геннадия Кернеса, который, по официальным данным, умер в декабре прошлого года.

"По моей достоверной информации, один из ближайших друзей Геннадия Кернеса, который был вхож в семью, 3 ноября позвонил своему окружению, а это было где-то 11 часов утра, и заявил, что Геннадий Адольфович умер", – сказал юрист.

Также он напомнил, что по состоянию на 3 ноября еще не были объявлены результаты выборов городского головы Харькова и Харьковского горсовета, которые состоялись 25 октября 2020 года.

"На сегодняшний день понятие "умер" в современной медицине размыто. Что такое "умер" биологически или физически? Когда человека перевели в вегетативное состояние, он считается мертвым или нет? Фактически мертвый только мозг. Но организм, в целом жив при помощи аппарата поддержания жизнедеятельности. Тогда есть вопрос: мог ли человек (Геннадий Кернес. – Ред. ) в таком состоянии принимать присягу? И он ее не принимал, ведь каждый трактовал Конституцию по-своему: что не нужно принимать присягу, автоматически пролонгировав мэрство Кернеса", – напомнил Денис Ярославский.

Также он задался вопросом, мог ли Кернес поставить электронную подпись под документом, который дал возможность Игорю Терехову занять пост секретаря Харьковского горсовета.

"И вообще, когда Кернеса госпитализировали в Германию, думал ли он, что ему придется ставить электронную подпись? Брал ли он с собой свои "флешки"? Если нет, то, как к нему попали эти "флешки" в Германию? Это все должно выяснить следствие. Понятно, что МВД при Арсене Авакове умышленно не расследовало это дело. Потому что все понимают, что группа влияния, которая захватила Харьков, это и есть группа Авакова, Павла Фукса, и Терехов, как их ставленник. Им всем невыгодно было расследовать преступления против самих себя", – заявил юрист.

Но в то же время он напомнил, что на сегодняшний день нет влияния Арсена Авакова, который ушел с постав главы МВД, а есть влияние Офиса президента и Офиса генпрокурора. "Почему не расследуется это дело? По имеющейся у меня информации, был запрос Офиса генпрокурора в немецкую клинику "Шарите" и насколько я знаю, то был ответ с историей болезни Кернеса. Вопрос - выкинет Офис эту "карту" перед выборами или будет держать в козырях, чтобы управлять Тереховым? Но это все – сокрытие преступления. Это уголовная ответственность", – резюмировал Денис Ярославский.

Напомним, Геннадий Кернес, по официальной версии, умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавирусной болезни. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова.

Накануне под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.

Арсен Аваков Харьков Геннадий Кернес Игорь Терехов

 
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