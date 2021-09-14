У Харкові з вікна випала однорічна дитина

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Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що того дня батьки дитини залишили дівчинку під наглядом своїх знайомих.

"Близько 20:00 вона випала з вікна кухні", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що квартира розташована на третьому поверсі будинку на проспекті Індустріальному. Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Запоріжжі дитина випала з вікна п'ятого поверху та вижила.