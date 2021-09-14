У Терехова слова розходяться зі справою, а тому йому не допомагає навіть адмінресурс, - Михайло Добкін

Ігор Терехов, як в.о. мера Харкова, по повній програмі використовує адміністративний ресурс, але навіть це не допомагає йому підняти рейтинг

Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, він заряджений ідеєю перемоги на виборах, оскільки бачить, що багато з того, що він робить, виходить. "Це не тому, що я самовпевнений. Просто я бачу це по реакції людей, адже я з ними зустрічаюся і розмовляю", - сказав Михайло Добкін.

При цьому він зазначив, що не має тих можливостей, "які є у тимчасової, випадкової людини, яка керує моїм рідним містом. У нього є реклама, телебачення, білборди, а також можливість увійти в трудові колективи".

За словами Михайла Добкіна, тимчасовий очільник Харкова використовує адміністративний ресурс, але люди змінилися, а тому "на якісь лавочки або пофарбовані під'їзди особливо вже не ведуться".

"Все тому, що реакція у людей абсолютно правильна і закономірна. Вони розуміють, що це все за їхні гроші роблять. Якби адмінресурс сьогодні допоміг йому (Ігорю Терехову. - Ред.) додати рейтинг, то він вже спокійно міг би святкувати перемогу. А поки у нього перемоги немає. У нього стандартний адміністративний ресурс, який має будь-яка людина, яка бере участь у виборах від влади. Це приблизно 20-25%", – пояснив Михайло Добкін.

За його словами, останні півтора-два місяці рейтинг влади в Харкові просідає, тому що у Терехова справи не відповідають обіцянкам. "Слова не відповідають справам, а те, що зроблено, то не такої якості, як було при Геннадії Кернесі. При Гені за відремонтований під'їзд, який змило після першого дощу, полетіли б голови. А зараз кажуть, щоб ремонтували за свої гроші", - заявив Михайло Добкін.

Підсумовуючи, він додав, що тимчасовий мер Харкова – це "жалюгідна копія Геннадія Кернеса, який керував містом 10 років". "Ця копія сьогодні не має ні свого "я", ні харизми, і не має навіть вміння розмовляти. Поки була у них команда в особі Арсена Авакова, Айни Тимчук, яку зараз "зняли", начальника обласної поліції, який виконував мало не роль особистої охорони в.о. мера, то якось це ще трималося і люди мирилися. А зараз "король" - голий", - резюмував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що в.о. мера Харкова Ігор Терехов повністю провалив вакцинацію в Харкові і тепер в терміновому порядку організував пошук винних.