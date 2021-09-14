У Терехова слова расходятся с делом, а потому ему не помогает даже админресурс, – Михаил Добкин

Игорь Терехов, как и.о. мэра Харькова, по полной программе использует административный ресурс, но даже это не помогает ему поднять рейтинг

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, он заряжен идеей победы на выборах, поскольку видит, что многое из того, что он делает, получается. "Это не потому, что я самоуверенный. Просто я вижу это по реакции людей, ведь я с ними встречаюсь и разговариваю", – сказал Михаил Добкин.

При этом он отметил, что не имеет тех возможностей, "которые есть у временного, случайного человека, который руководит моим родным городом. У него есть реклама, телевидение, билборды, а также возможность войти в трудовые коллективы".

По словам Михаила Добкина, временный градоначальник Харькова использует административный ресурс, но люди изменились, а потому "на какие-то лавочки или покрашенные подъезды особо уже не ведутся".

"Все потому, что реакция у людей абсолютно правильная и закономерная. Они понимают, что это все за их деньги делают. Если бы админресурс сегодня помог ему (Игорю Терехову. – Ред.) добавить рейтинг, то он уже спокойно мог бы праздновать победу. А пока у него победы нет. У него стандартный административный ресурс, который имеет любой человек, участвующий в выборах от власти. Это примерно 20-25%", – пояснил Михаил Добкин.

По его словам, последние полтора-два месяца рейтинг власти в Харькове проседает, потому что у Терехова дела не соответствуют обещаниям. "Слова не соответствуют делам, а то, что сделано, то не такого качества, как было при Геннадии Кернесе. При Гене за отремонтированный подъезд, который смыло после первого дождя, полетели бы головы. А сейчас говорят, чтобы ремонтировали за свои деньги", – заявил Михаил Добкин.

Подытоживая, он добавил, что временный мэра Харькова – это "жалкая копия Геннадия Кернеса, который руководил городом 10 лет". "Эта копия сегодня не имеет ни своего "я", ни харизмы, и нет даже умения разговаривать. Пока была у них команда в лице Арсена Авакова, Айны Тимчук, которую сейчас "сняли", начальника областной полиции, который выполнял чуть ли не роль личной охраны и.о. мэра, то как-то это еще держалось и люди мирились. А сейчас "король" – голый", – резюмировал Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что и.о. мэра Харькова Игорь Терехов полностью провалил вакцинацию в Харькове и теперь в срочном порядке организовал поиск виновных.