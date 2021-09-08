Михайло Добкін: Терехов провалив вакцинацію в Харкові і перекладає провину на інших

В.о. мера Харкова Ігор Терехов повністю провалив вакцинацію в Харкові і тепер в терміновому порядку організував пошук винних

Про це у себе в телеграм-каналі написав лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін, коментуючи появу в мережі публікацій про те, що директор Департаменту охорони здоров'я міськради Харкова Юрій Сороколат "зливає" Терехова, саботуючи вакцинаційну кампанію.

"У Харкові провалена вакцинація. У гонитві за дешевим піаром випадкова і тимчасова людина на чолі міста завалила підготовку закладів охорони здоров'я до нової хвилі COVID-19. Тепер в терміновому порядку організовано пошук винних", - написав Добкін.

За його словами, така поведінка "притаманна слабкій і не впевненій в собі людині. Людині, яка знаходиться не на своєму місці".

"А ще це сигнал всім його "хвостозаносителям" - вас це теж чекає. Рано чи пізно вас зіллють в унітаз, рятуючи його блідий імідж", - додав Добкін.

"Незабаром я відновлю зламану цією міллю систему управління містом. Вичищу від некомпетентних людей виконавчі органи міської ради і поверну всіх тих, хто незаслужено був відсторонений. Недовго залишилося", – підсумував лідер ГО "Наш Дім - Харків".

Нагадаємо, сьогодні вранці ряд ЗМІ опублікували матеріал про те, що одна з найгірших по країні ситуацій з вакцинацією в Харкові тому, що кампанію з вакцинації свідомо зриває керівник міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

Також нагадаємо, Терехов повністю провалив всі протиепідемічні заходи в Харкові під час попередньої хвилі COVID-19 навесні цього року. Сам Терехов неодноразово особисто порушував карантинні обмеження, організовуючи заради свого піару масові заходи без дотримання необхідних запобіжних дій. Після таких заходів у Харкові фіксували сплеск захворюваності.