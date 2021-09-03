Тандем Терехов-Фукс тиражує смішні фейки про Світличну, Єрмака і вибори в Харкові - експерт

Юрій Чевордов

Чутки в Телеграм-каналах про екс-голову Харківської ОДА Юлію Світличну та її участь у виборах мера Харкова є погано прихованою політичною грою в.о. мера Харкова Ігоря Терехов і його партнера Павла Фукса

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Юрій Чевордов.

"За версією наляканого Ігоря Терехова тільки за кілька останніх днів Юлію Світличну підтримували Зеленський, Єрмак, Аваков, Райнін, Льовочкін, Медведчук, Порошенко, Богдан. Загалом - весь політикум!"- заявив Чевордов.

Він зазначив, що радий такому "досягненню" Світличної: "І це ж прекрасно, коли Юлія Світлична об'єднала всю країну і весь Харків. Вона об'єднала навколо себе всіх. Ось він справжній лідер! І тут я з переляканим Ігорем Олександровичем готовий погодитися, дякую за щирість".

Чевордов підкреслив, що Юлія Світлична ні слова не говорила про будь-які плани щодо висунення в мери. "А якщо скаже, то напевно Джо Байден і Китай підтягнуться", - поіронізував експерт.

"Єдине, правда, автори весь час Фукса забувають. І тут, як то кажуть,"Ігоре Олександровичу, у вас вус відклеївся". Ну, або не у вас, а у Фукса? Але це не важливо, ви там самі розбирайтеся і перевіряйте, у кого що відклеїлося. Не звикати ж, правда?",- написав експерт.

"А ось "креатив" вашої парочки про гея - главу Офісу президента - і абсолютно погано вами приховану ненависть до Президента, я думаю, що оцінять по повній. Вірніше не думаю, А точно знаю. Вас у Зеленського ще два тижні тому спалили, ви ж як індіанці майя на площі Свободи - дуже непомітні і сучасні", - зазначив Чевордов.

Також Чевордов опублікував скріни "креативу" команди Терехова-Фукса.

Нагадаємо, раніше Юрій Чевордов заявив, що реальних претендентів на посаду міського голови Харкова існує тільки троє-Михайло Добкін, Ігор Терехов і Юлія Світлична, якщо вона балотуватиметься.