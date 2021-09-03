Тандем Терехов-Фукс тиражирует смешные фейки о Светличной, Ермаке и выборах в Харькове – эксперт

Юрий Чевордов

Слухи в Телеграм-каналах об экс-главе Харьковской ОГА Юлии Светличной и ее участии в выборах мэра Харькова являются плохо скрытой политической игрой и.о. мэра Харькова Игоря Терехов и его партнера Павла Фукса

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Юрий Чевордов.

"По версии напуганного Игоря Терехова только за несколько последних дней Юлию Светличную поддерживали Зеленский, Ермак, Аваков, Райнин, Левочкин, Медведчук, Порошенко, Богдан. В общем - весь политикум!" - заявил Чевордов.

Он отметил, что рад такому "достижению" Светличной: "И это ведь прекрасно, когда Юлия Светличная объединила всю страну и весь Харьков. Она объединила вокруг себя всех. Вот он настоящий лидер! И тут я с испуганным Игорем Александровичем готов согласиться, благодарю за искренность".

Чевордов подчеркнул, что Юлия Светличная ни слова не говорила о каких-либо планах по выдвижению в мэры. "А если скажет, то наверняка Джо Байден и Китай подтянутся", - поиронизировал эксперт.

"Единственное, правда, авторы все время Фукса забывают. И тут, как говорится, "Игорь Александрович, у вас ус отклеился". Ну, или не у вас, а у Фукса? Но это не важно, вы там сами разбирайтесь и проверяйте, у кого что отклеилось. Не привыкать же, правда?", - написал эксперт.

"А вот "креатив" вашей парочки про гея – главу Офиса президента – и абсолютно плохо вами скрываемую ненависть к президенту, я думаю, что оценят по полной. Вернее не думаю, а точно знаю. Вас у Зеленского еще две недели назад спалили, вы ж как индейцы майя на площади Свободы - очень незаметны и современны", - отметил Чевордов.

Также Чевордов опубликовал скрины "креатива" команды Терехова-Фукса.

Напомним, ранее Юрий Чевордов заявил, что реальных претендентов на должность городского головы Харькова существует только трое – Михаил Добкин, Игорь Терехов и Юлия Светличная, если она будет баллотироваться.