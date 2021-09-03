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03 вересня 2021, 16:12 55

Михайло Добкін: Найближче оточення Кернеса в своїх цілях використовувало його трагічне становище

03 вересня 2021, 16:12 55
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Сьогодні з'являється інформація, за яких обставин йшов з життя Геннадій Кернес і, якщо ця інформація підтвердиться, то нинішньому в.о. мера Харкова Ігорю Терехову доведеться зайнятися пошуком адвокатів і думати, як врятуватися від законного покарання

Про це в інтерв'ю програмі "Робота над помилками" на YouTube-каналі "Капітал" заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні ЗМІ і телеграм-канали повідомляють, що з'явилася інформація з прокуратури Німеччини про те, що Геннадій Кернес перебував без свідомості весь час свого перебування в клініці "Шаріте" та інші дуже "цікаві і делікатні подробиці".

"Минулого року нам показали, як кілька бригад швидкої допомоги везуть Геннадія Адольфовича в аеропорт відправляти в клініку "Шаріте". Це знімали перехожі, це масово тиражувалося. І час відльоту борту з Харкова був 21 година з копійками, і приблизно о першій годині ночі Павло Фукс виставив відео всередині літака, що Кернес прилетів і доставлений в клініку. При цьому самого Геннадія Адольфовича на відео видно не було... Зараз прояснилася ситуація, що було два борти, які відлітали до Німеччини. Перший борт полетів о 16:03 і саме на ньому полетів Кернес в останній свій шлях. Вже перебуваючи без свідомості", - заявив Добкін.

Також він зазначив, що харківські лікарі говорили, що у Кернеса перед відправкою до Німеччини стався інсульт, що він втратив свідомість і впав у кому. "Питання - а навіщо брати другий борт, навіщо було робити все це кіно з мигалками швидкими допомогами і ДАІ. Є тільки одне припущення, що насправді, коли несподівано для всіх, в тому числі і для найближчого оточення, Геннадій Адольфович впав у кому, виникло питання - як тепер проводити вибори, адже він живий де-юре, але нічого підписувати не може. Я думаю, що швидше за все, побачивши таку ситуацію, вся ця група прийняла рішення виготовити необхідний для цього електронний підпис Кернеса", – зазначив лідер ГО "Наш Дім - Харків".

За словами Михайла Добкіна, другий борт був потрібен був для того, щоб "легалізувати присутність Кернеса в Харкові до 21:00, поки підпис не був виготовлений".

Також політик зазначив, що сьогодні з'явилася інформація, що Кернес помер не в "Шаріте", "і виникає питання, де він помер? Це приватний хоспіс у німецькій клініці, де він міг лежати під іншим прізвищем?"

За словами Добкіна, через появу такої інформації виникає величезна кількість питань, але все зводиться до одного: "Трагічним становищем ще живої людини в корисливих цілях, з метою захоплення влади, з метою отримання будь-яких переваг, користувалися найнаближеніші до нього люди, які називали його своїм другом, соратником, другом дитинства, наставником".

"Ці люди, знаючи, що Кернес вже фактично однією ногою на цьому світі, а іншою ногою на тому світі, вони користувалися виключно для себе тим, що Господь ще зберігав йому життя на якийсь час. І вони провели все, і у них було б все практично добре, і ніхто б нічого не дізнався, якби не запит Генпрокуратури Німеччини. Якщо це виявиться правдою, тоді я вважаю, що крім кримінального переслідування тут існує ще дуже цинічний моральний злочин, тому що ті, хто довів Кернеса до смерті, потім відкривають йому меморіальні дошки, плачуть на його могилі, кладучи квіти", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, 16 вересня 2020 року тодішній Харківський міський голова Геннадій Кернес був направлений в клініку "Шаріте", де проходив лікування від ускладнень коронавірусної інфекції. 17 грудня Кернес помер. В даний час обов'язки міського голови Харкова тимчасово виконує Ігор Терехов, який був обраний секретарем Харківської міськради на підставі подання Кернеса з електронним підписом.

У легітимності процедури обрання Терехова секретарем міськради та електронного підпису Кернеса є обґрунтовані сумніви, оскільки на момент отримання електронного підпису стан Кернеса не дозволяв йому скласти присягу міського голови та отримати електронний підпис за встановленою процедурою.

Харків Геннадій Кернес Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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