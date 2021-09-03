Михайло Добкін: Найближче оточення Кернеса в своїх цілях використовувало його трагічне становище

Сьогодні з'являється інформація, за яких обставин йшов з життя Геннадій Кернес і, якщо ця інформація підтвердиться, то нинішньому в.о. мера Харкова Ігорю Терехову доведеться зайнятися пошуком адвокатів і думати, як врятуватися від законного покарання

Про це в інтерв'ю програмі "Робота над помилками" на YouTube-каналі "Капітал" заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні ЗМІ і телеграм-канали повідомляють, що з'явилася інформація з прокуратури Німеччини про те, що Геннадій Кернес перебував без свідомості весь час свого перебування в клініці "Шаріте" та інші дуже "цікаві і делікатні подробиці".

"Минулого року нам показали, як кілька бригад швидкої допомоги везуть Геннадія Адольфовича в аеропорт відправляти в клініку "Шаріте". Це знімали перехожі, це масово тиражувалося. І час відльоту борту з Харкова був 21 година з копійками, і приблизно о першій годині ночі Павло Фукс виставив відео всередині літака, що Кернес прилетів і доставлений в клініку. При цьому самого Геннадія Адольфовича на відео видно не було... Зараз прояснилася ситуація, що було два борти, які відлітали до Німеччини. Перший борт полетів о 16:03 і саме на ньому полетів Кернес в останній свій шлях. Вже перебуваючи без свідомості", - заявив Добкін.

Також він зазначив, що харківські лікарі говорили, що у Кернеса перед відправкою до Німеччини стався інсульт, що він втратив свідомість і впав у кому. "Питання - а навіщо брати другий борт, навіщо було робити все це кіно з мигалками швидкими допомогами і ДАІ. Є тільки одне припущення, що насправді, коли несподівано для всіх, в тому числі і для найближчого оточення, Геннадій Адольфович впав у кому, виникло питання - як тепер проводити вибори, адже він живий де-юре, але нічого підписувати не може. Я думаю, що швидше за все, побачивши таку ситуацію, вся ця група прийняла рішення виготовити необхідний для цього електронний підпис Кернеса", – зазначив лідер ГО "Наш Дім - Харків".

За словами Михайла Добкіна, другий борт був потрібен був для того, щоб "легалізувати присутність Кернеса в Харкові до 21:00, поки підпис не був виготовлений".

Також політик зазначив, що сьогодні з'явилася інформація, що Кернес помер не в "Шаріте", "і виникає питання, де він помер? Це приватний хоспіс у німецькій клініці, де він міг лежати під іншим прізвищем?"

За словами Добкіна, через появу такої інформації виникає величезна кількість питань, але все зводиться до одного: "Трагічним становищем ще живої людини в корисливих цілях, з метою захоплення влади, з метою отримання будь-яких переваг, користувалися найнаближеніші до нього люди, які називали його своїм другом, соратником, другом дитинства, наставником".

"Ці люди, знаючи, що Кернес вже фактично однією ногою на цьому світі, а іншою ногою на тому світі, вони користувалися виключно для себе тим, що Господь ще зберігав йому життя на якийсь час. І вони провели все, і у них було б все практично добре, і ніхто б нічого не дізнався, якби не запит Генпрокуратури Німеччини. Якщо це виявиться правдою, тоді я вважаю, що крім кримінального переслідування тут існує ще дуже цинічний моральний злочин, тому що ті, хто довів Кернеса до смерті, потім відкривають йому меморіальні дошки, плачуть на його могилі, кладучи квіти", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, 16 вересня 2020 року тодішній Харківський міський голова Геннадій Кернес був направлений в клініку "Шаріте", де проходив лікування від ускладнень коронавірусної інфекції. 17 грудня Кернес помер. В даний час обов'язки міського голови Харкова тимчасово виконує Ігор Терехов, який був обраний секретарем Харківської міськради на підставі подання Кернеса з електронним підписом.

У легітимності процедури обрання Терехова секретарем міськради та електронного підпису Кернеса є обґрунтовані сумніви, оскільки на момент отримання електронного підпису стан Кернеса не дозволяв йому скласти присягу міського голови та отримати електронний підпис за встановленою процедурою.