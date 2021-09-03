Михаил Добкин: Ближайшее окружение Кернеса в своих целях использовало его трагическое положение

Сегодня появляется информация, при каких обстоятельствах уходил из жизни Геннадий Кернес и, если эта информация подтвердится, то нынешнему и.о. мэра Харькова Игорю Терехову придется заняться поиском адвокатов и думать, как спастись от законного наказания

Об этом в интервью программе "Работа над ошибками" на YouTube-канале "Капитал" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, сегодня СМИ и телеграмм-каналы сообщают, что появилась информация из прокуратуры Германии о том, что Геннадий Кернес находился без сознания все время своего пребывания в клинике "Шарите" и другие очень "интересные и щепетильные подробности".

"В прошлом году нам показали, как несколько бригад скорой помощи везут Геннадия Адольфовича в аэропорт отправлять в клинику "Шарите". Это снимали прохожие, это массово тиражировалось. И время отлета борта из Харькова был 21 час с копейками, и примерно в час ночи Павел Фукс выставил видео внутри самолета, что Кернес прилетел и доставлен в клинику. При этом самого Геннадия Адольфовича на видео видно не было... Сейчас прояснилась ситуация, что было два борта, которые улетали в Германию. Первый борт улетел в 16:03 и именно на нем улетел Кернес в последний свой путь. Уже находясь без сознания", - заявил Добкин.

Также он отметил, что харьковские врачи говорили, что у Кернеса перед отправкой в Германию случился инсульт, что он потерял сознание и впал в кому. "Вопрос - а зачем брать второй борт, зачем было делать все это кино с мигалками скорыми помощами и ГАИ. Есть только одно предположение, что на самом деле, когда неожиданно для всех, в том числе и для ближайшего окружения, Геннадий Адольфович впал в кому, возник вопрос - как теперь проводить выборы, ведь он живой де-юре, но ничего подписывать не может. Я думаю, что скорее всего, увидев такую ситуацию, вся эта группа приняла решение изготовить необходимую для этого электронную подпись Кернеса", - отметил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

По словам Михаила Добкина, второй борт был нужен был для того, чтобы "легализовать присутствие Кернеса в Харькове до 21:00, пока печать не была изготовлена".

Также политик отметил, что сегодня появилась информация, что Кернес умер не в Шарите, "и возникает вопрос, где он умер? Это частный хоспис в немецкой клинике, где он мог лежать под другой фамилией?"

По словам Добкина, из-за появления такой информации возникает огромное количество вопросов, но все сводится к одному: "Трагическим положением еще живого человека в корыстных целях, в целях захвата власти, в целях получения каких-либо преимуществ, пользовались самые приближенные к нему люди, которые называли его своим другом, соратником, другом детства, наставником".

"Эти люди, зная, что Кернес уже фактически одной ногой на этом свете, а другой ногой на том свете, они пользовались исключительно для себя тем, что Господь еще сохранял ему жизнь на какое-то время. И они провели все, и у них было бы все практически хорошо, и никто бы ничего не узнал, если бы не запрос генпрокуратуры Германии. Если это окажется правдой, тогда я считаю, что кроме уголовного преследования здесь существует еще очень циничное моральное преступление, потому что те, кто довел Кернеса до смерти, потом открывают ему мемориальные доски, плачут на его могиле, кладя цветы", - подытожил Добкин.

Напомним, 16 сентября 2020 года тогдашний харьковский городской голова Геннадий Кернес был направлен в клинику "Шарите", где проходил лечение от осложнений коронавирусной инфекции. 17 декабря Кернес умер. В настоящее время обязанности городского головы Харькова временно исполняет Игорь Терехов, который был избран секретарем Харьковского горсовета на основании представления Кернеса с электронной подписью.

В легитимности процедуры избрания Терехова секретарем горсовета и электронной подписи Кернеса есть обоснованные сомнения, поскольку на момент получения электронной подписи состояние Кернеса не позволяло ему принести присягу городского головы и получить электронную подпись по установленной процедуре.