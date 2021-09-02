Терехов віддав дорожні підряди на півмільярда гривень фірмі свого інститутського друга, - розслідування

Компанія, пов'язана зі старим інститутським другом в.о. мера Харкова Ігоря Терехова Ярославом Ковальчаком, "Технобуд-дор" стала фактичним монополістом з постачання КП "Доррембуд" асфальтобетонної суміші для ремонту харківських доріг. Загальна сума контрактів, укладених з цією компанією, склала, майже 500 млн грн

Про це йдеться в журналістському розслідуванні: "Дорожня монополія: хто став новим фаворитом Терехова", здійсненому в рамках проекту "Ціна питання" на YouTube.

За словами авторів розслідування, тільки протягом травня керівництво КП "Доррембуд" в особі директора Віталія Бури підписало з фірмою "Технобуд-дор" відразу два контракти на поставку майже 150 тис.тонн асфальтобетонної суміші за бюджетні кошти. Причому, контракти були підписані без тендеру, за "переговорною процедурою". Сума замовлення склала майже 460 млн. грн, що більше, ніж весь дохід КП за минулий рік, відзначають автори розслідування.

За даними журналістів, ТОВ "Технобуд-дор" була зареєстрована 16 жовтня 2018 року в Харкові за адресою: Інженерний провулок, 1-А. а вже 16 і 18 жовтня за цією ж адресою були зареєстровані ще дві компанії - ТОВ "Буддор" і ТОВ "Техдор". Директором "Технобуд-дор" є 32-річний Михайло Раду, зареєстрований в смт Нові Санжари Полтавської області. При цьому в Полтаві фірма Раду є фігурантом відразу двох кримінальних проваджень за звинуваченням у привласненні бюджетних коштів.

Серед активів "Технобуд-дор" тільки ноутбук і принтер, все інше, включаючи асфальтозмішувальну установку, взято в оренду у харківської компанії "Еталон пром", власником якої є Ярослав Ковальчак. При цьому Михайло Раду раніше був директором "Еталон пром".

Крім того, в переліку доданих "Технобуд-дор" документів є рекомендація від ПП "Харківспецбудмеханізація-7". Її директором у 2016-2018 роках був все той же Ярослав Ковальчак. Автори розслідування стверджують, що саме Ковальчак є реальним власником всієї дорожньої групи.

"Примітно, що Ковальчак і Терехов знайомі вже десятки років, адже вони разом навчалися в Харківському інженерно-будівельному інституті. Крім того, Ярослав Ковальчак має спільний бізнес з Віталієм Даниловим. Партнери разом володіють ТОВ "Хуторок". Сам же Данилов дуже близький до колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького, який є одним з покровителів Терехова", - йдеться в сюжеті розслідувачів.

"За нашою інформацією, при Геннадієві Кернесі компанії з групи Ковальчака фактично не отримували ніяких підрядів від мерії, в тому числі через їхню скандальну репутацію і велику кількість скарг на якість робіт... Історія про сумнівну фірму "Технобуд-дор", що отримала підряди на півмільярда гривень ще раз підтверджує - Ігор Терехов, який прийшов до влади після смерті Геннадія Кернеса, планомірно розставляє своїх людей на всіх ключових посадах і зводить всі грошові потоки в свою особисту кишеню, абсолютно забувши про те, як живуть звичайні харків'яни", - підсумували автори розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Інтернеті спекулянти почали продавати квитки в Харківський зоопарк, який нібито був відкритий в День міста, 23 серпня. Однак потрапити в нього пересічному харків'янину виявилося неможливо, незважаючи на те, що Ігор Терехов обіцяв, що вхід по картці харків'янина буде безкоштовним.