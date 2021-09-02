Терехов отдал дорожные подряды на полмиллиарда гривен фирме своего институтского друга, - расследование

Компания, связанная со старым институтским другом и.о. мэра Харькова Игоря Терехова Ярославом Ковальчаком, "Технобуд-дор" стала фактическим монополистом по поставкам КП "Дорремстрой" асфальтобетонной смеси для ремонта харьковских дорог. Общая сумма контрактов, заключенных с этой компанией, составила, почти 500 млн грн

Об этом идет речь в журналистском расследовании: "Дорожная монополия: кто стал новым фаворитом Терехова", осуществленном в рамках проекта "Цена вопроса" на "YouTube".

По словам авторов расследования, только в течение мая руководство КП "Дорремстрой" в лице директора Виталия Буры подписало с фирмой "Технобуд-дор" сразу два контракта на поставку почти 150 тыс. тонн асфальтобетонной смеси за бюджетные средства. Причем, контракты были подписаны без тендера, по "переговорной процедуре". Сумма заказа составила почти 460 млн. грн, что больше, чем весь доход КП за прошлый год, отмечают авторы расследования.

По данным журналистов, ООО "Технобуд-дор" была зарегистрирована 16 октября 2018 года в Харькове по адресу: Инженерный переулок, 1-а. А уже 16 и 18 октября по этому же адресу были зарегистрированы еще две компании - ООО "Стройдор" и ООО "Техдор". Директором "Технобуд-дор" является 32-летний Михаил Раду, зарегистрированный а пгт Новые Санжары Полтавской области. При этом в Полтаве фирма Раду является фигурантом сразу двух уголовных производств по обвинению в присвоении бюджетных средств.

Среди активов "Технобуд-дор" только ноутбук и принтер, все остальное, включая асфальтосмесительную установку взято в аренду у харьковской компании "Эталон пром", владельцем которой является Ярослав Ковальчак. При этом Михаил Раду ранее был директором "Эталон пром".

Кроме того, в перечне приложенных "Технобуд-дор" документов есть рекомендация от ЧП "Харьковспецстроймеханизация-7". Ее директором в 2016-2018 годах был все тот же Ярослав Ковальчак. Авторы расследования утверждают, что именно Ковальчак является реальным владельцем всей дорожной группы.

"Примечательно, что Ковальчак и Терехов знакомы уже десятки лет, ведь они вместе учились в Харьковском инженерно-строительном институте. Кроме того, Ярослав Ковальчак имеет общий бизнес с Виталием Даниловым. Партнеры вместе владеют ООО "Хуторок". Сам же Данилов очень близок к бывшему народному депутату Игорю Котвицкому, который является одним из покровителей Терехова", - говорится в сюжете расследователей.

"По нашей информации, при Геннадие Кернесе компании из группы Ковальчака фактически не получали никаких подрядов от мэрии, в том числе из-за их скандальной репутации и большого количества жалоб на качество работ... История про сомнительную фирму Технобуд-дор, получившую подряд на полмиллиарда гривен еще раз подтверждает - Игорь Терехов, пришедший к власти после смерти Геннадия Кернеса, планомерно расставляет своих людей на всех ключевых должностях и сводит все денежные потоки в свой личный карман, совершенно забыв о том, как живут обычные харьковчане", - подытожили авторы расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в интернете спекулянты начали продавать билеты в Харьковский зоопарк, который якобы был открыт в День города, 23 августа. Однако попасть в него рядовому харьковчанину оказалось невозможно, несмотря на то, что Игорь Терехов обещал, что вход по карточке харьковчанина будет бесплатным.