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27 серпня 2021, 14:50 691

Безкоштовні квитки від Терехова до Харківського зоопарку почали продавати в мережі по 2500 грн за 3 штуки

27 серпня 2021, 14:50 691
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В інтернеті спекулянти почали продавати квитки в Харківський зоопарк, який нібито був відкритий в День міста, 23 серпня. Однак потрапити в нього пересічному харків'янину виявилося неможливо

Як повідомляє телеграм-канал "ХХ", зараз у мережі три запрошення до Харківського зоопарку продають за 2,5 тис.грн. Тобто один квиток оцінюють у більш ніж 800 грн.

Нагадаємо, в.о. мера Харкова Ігор Терехов напередодні виборів харківського міського голови постійно піариться на темі реконструкції зоопарку, на яку з бюджету міста вже витратили понад 2 млрд грн.

Терехов неодноразово обіцяв, що Харківський зоопарк буде відкритий після реконструкції 23 серпня, в День міста.

Крім того, за запевненням Терехова, володарі "картки харків'янина" матимуть можливість відвідувати зоопарк безкоштовно.

Однак 23 серпня виявилося, що зоопарк відкрили лише формально. Роботи з реконструкції ще не завершені, а з 23 серпня відвідати зоопарк можуть виключно власники іменних запрошень. Всі інші харків'яни і гості столиці не можуть відвідати розпіарений реконструйований зоопарк навіть за гроші.

Зараз Ігор Терехов обіцяє відкрити зоопарк для всіх харків'ян з 1 вересня, а людей без Харківської прописки обіцяють почати пускати тільки з 1 жовтня.

зоопарк Харків Ігор Терехов

 
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