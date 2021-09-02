Дмитро Маринін вважає, що Терехов повинен понести кримінальне покарання за узурпацію влади

В.о. мера Харкова Ігор Терехов прийшов на посаду незаконно, в результаті підробки. Якщо це буде доведено, він повинен понести кримінальну відповідальність і сісти у в'язницю

Про це в ефірі Харківського телеканалу "Р1" заявив депутат Харківської міської ради VI скликання Дмитро Маринін.

На його думку, призначення Ігоря Терехова на посаду секретаря Харківської міської ради було здійснено незаконно. "Зараз прокуратура Німеччини передає якісь документи, що Кернес був без свідомості весь час свого перебування в клініці "Шаріте". А це означає, не міг ставити своїх підписів і нікого призначати", - заявив Маринін.

"Все що було зроблено тоді (під час призначення Терехова секретарем міськради і покладання на нього обов'язків міського голови, - ред.) це була підробка. Мені б хотілося, щоб ця підробка була доведена, а всі причетні до неї понесли покарання. І це має бути кримінальна відповідальність", - додав Маринін.

Також політик зазначив, що визнання призначення Терехова секретарем міськради спричинить за собою серйозні наслідки для всієї України: "Якщо обрання Терехова незаконне, то і всі подальші рішення і підписані ним документи теж протизаконні. Глибина процесу така, що для України буде вибух".

"Терехова треба посадити у в'язницю, якщо буде доведено, що він отримав владу незаконно і того, хто допомагав йому це робити, теж треба посадити у в'язницю", - підсумував Маринін.

Нагадаємо, Ігор Терехов був обраний секретарем Харківської міськради 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом тодішнього міського голови Геннадія Кернеса, який на той момент перебував у берлінській клініці "Шаріте" на лікуванні. Після смерті Кернеса Терехов став в.о. мера Харкова.

Щодо легітимності процедури обрання Терехова секретарем міськради та електронного підпису Кернеса є обґрунтовані сумніви, оскільки на момент отримання електронного підпису стан Кернеса не дозволяв йому скласти присягу міського голови та отримати електронний підпис за встановленою процедурою.

Так, депутат Харківської міськради від Партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити інформацію про узурпацію влади в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим і вжити заходів щодо притягнення винних до покарання.

У той же час депутати міськради Булах І Черняк направили аналогічний позов до суду. За словами Булаха, суд першої інстанції розглядав питання узурпації влади Тереховим "за спрощеною процедурою, суддя мав репутацію лояльного до Терехову і позов не задовольнив".

Другий апеляційний адміністративний суд також без проведення судового засідання розглянув скаргу у справі про незаконне обрання Терехова секретарем Харківської міськради на користь Терехова.