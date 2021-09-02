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02 сентября 2021, 12:43 10

Дмитрий Маринин считает, что Терехов должен понести уголовное наказание за узурпацию власти

02 сентября 2021, 12:43 10
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И.о. мэра Харькова Игорь Терехов пришел на должность незаконно, в результате подлога. Если это будет доказано, он должен понести уголовную ответственность и сесть в тюрьму

Об этом в эфире харьковского телеканала "Р1" заявил депутат Харьковского городского совета VI созыва Дмитрий Маринин.

По его мнению, назначение Игоря Терехова на должность секретаря Харьковского городского совета было осуществлено незаконно. "Сейчас прокуратура Германии передает некие документы, что Кернес был без сознания все время своего пребывания в клинике "Шарите". А это значит, не мог ставить своих подписей и никого назначать", - заявил Маринин.

"Все что было сделано тогда (во время назначения Терехова секретарем горсовета и возложения на него обязанностей городского головы, - ред.) это был подлог. Мне бы хотелось, чтобы этот подлог был доказан, а все причастные к нему понесли наказание. И это должна быть уголовная ответственность", - добавил Маринин.

Также политик отметил, что признание назначения Терехова секретарем горсовета повлечет за собой серьезные последствия для всей Украины: "Если избрание Терехова незаконно, то и все дальнейшие решения и подписанные им документы тоже противозаконны. Глубина процесса такова, что для Украины будет взрыв".

"Терехова надо посадить в тюрьму, если будет доказано, что он получил власть незаконно и того, кто помогал ему это делать, тоже надо посадить в тюрьму", - подытожил Маринин.

Напомним, Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью тогдашнего городского головы Геннадия Кернеса, который на тот момент находился в берлинской клинике "Шарите" на лечении. После смерти Кернеса Терехов стал и.о. мэра Харькова.

О легитимности процедуры избрания Терехова секретарем горсовета и электронной подписи Кернеса есть обоснованные сомнения, поскольку на момент получения электронной подписи состояние Кернеса не позволяло ему принести присягу городского головы и получить электронную подпись по установленной процедуре.

Так, депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию об узурпации власти и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым и принять меры по привлечению виновных к наказанию.

В то же время депутаты горсовета Булах и Черняк направили аналогичный иск в суд. По словам Булаха, суд первой инстанции рассматривал вопрос узурпации власти Тереховым "по упрощенной процедуре, судья имел репутацию лояльного к Терехову и иск не удовлетворил".

Второй апелляционный административный суд также без проведения судебного заседания рассмотрел жалобу по делу о незаконном избрании Терехова секретарем Харьковского горсовета в пользу Терехова.

Харьков Игорь Терехов Дмитрий Маринин

 
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