Апеляційний суд, навіть не заслухавши сторони, відхилив позов щодо узурпації влади Тереховим у Харкові

Другий апеляційний адміністративний суд неочікувано оперативно и без проведення судового засідання розглянув скаргу по справі щодо незаконного обрання Ігоря Терехова секретарем Харківської міськради на користь Терехова

Про це на власній сторінці у "Фейсбуці" написав один з позивачів, депутат Харківськоїх міськради від Блоку Світличної "Разом" Ігор Черняк.

"Несподівано дізналися, що Другий апеляційний адміністративний суд 8 липня розглянув нашу з Дмитром Булахом апеляційну скаргу по справі щодо обрання Ігоря Терехова секретарем Харківської міськради", - написав Черняк.

Він додав, що суд розглянув справу "у кращих традиціях вітчизняного "правосуддя": без проведення судового засідання, без виклику представників сторін, без повноцінного дослідження та встановлення всіх обставин справи".

"Цікаво, що ані я, ані Дмитро ще навіть не встигли одержати ухвалу суду про відкриття апеляційного провадження, а суд… вже швиденько виніс рішення! От би завжди наші суди працювали так оперативно! Очевидно, що саме таке раптове рішення було комусь дуже потрібно. Зайвий раз казати, що рішення прийнято на користь Харківської міськради", - додав депутат міськради.

На його думку, мотивація суду - "як завжди - це окремий шедевр правозастосовчої практики!"

"Оскаржити рішення про обрання Терехова секретарем міськради може… тільки сам Терехов! Так вирішив суд іменем України! Бінго! Получітє - распішітєсь!" – поіронізував Черняк, повідомивши, що готує касацію до Верховного суду.

Нагадаємо Ігоря Терехова було обрано секретарем Харківської міськради 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом тодішнього міського голови Геннадія Кернеса, який на той момент перебував в берлінській клініці "Шаріте" на лікуванні. Після смерті Кернеса Терехов став в.о. мера Харкова.

Щодо легітимності процедури обрання Терехова секретарем міськради та електронного підпису Кернеса є обґрунтовані сумніви, оскільки на момент отримання електронного підпису стан Кернеса здоров'я не дозволяв йому скласти присягу міського голови та отримати електронний підпис за встановленою процедурою.

Так, депутат Харківської міськради від Партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити інформацію про узурпацію влади в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим і вжити заходів щодо притягнення винних до покарання.

В той же час депутати міськради Булах і Черняк направили аналогічний позов до суду. За словами Булаха, суд першої інстанції розглядав питання узурпації влади Тереховим "за спрощеною процедурою, суддя мав репутацію лояльного до Терехова і позов не задовольнив".