У Харкові з'явиться представництво українського МЗС
Міністерство закордонних справ відкриє своє представництво у Харкові
Як йдеться у пресслужбі МЗС, таке рішення 1 вересня ухвалили на засіданні Кабінету міністрів, пише RegioNews.
Зазначається, що завдяки новому представництву мешканцям східних областей України не доведеться їхати у Київ чи Одесу, щоб отримати консульську і правову допомогу.
Крім того, представництво у Харкові займатиметься підтримкою місцевого бізнесу, зокрема допомагатиме з виходом на зовнішні ринки, а також залучатиме в регіон іноземні інвестиції.
"Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту", - сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ працює над візитом в Україну президента США Джо Байдена, однак конкретні терміни відвідин нашої держави американським лідером невідомі.