У Харкові з'явиться представництво українського МЗС

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Міністерство закордонних справ відкриє своє представництво у Харкові

Як йдеться у пресслужбі МЗС, таке рішення 1 вересня ухвалили на засіданні Кабінету міністрів, пише RegioNews.

Зазначається, що завдяки новому представництву мешканцям східних областей України не доведеться їхати у Київ чи Одесу, щоб отримати консульську і правову допомогу.

Крім того, представництво у Харкові займатиметься підтримкою місцевого бізнесу, зокрема допомагатиме з виходом на зовнішні ринки, а також залучатиме в регіон іноземні інвестиції.

"Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту", - сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ працює над візитом в Україну президента США Джо Байдена, однак конкретні терміни відвідин нашої держави американським лідером невідомі.