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01 сентября 2021, 17:52 2

В Харькове появится представительство украинского МИД

01 сентября 2021, 17:52 2
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Фото из открытых источников
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Министерство иностранных дел откроет свое представительство в Харькове

Как говорится в пресс-службе МИД, такое решение 1 сентября приняли на заседании Кабинета министров, пишет RegioNews.

Отмечается, что благодаря новому представительству жителям восточных областей Украины не придется ехать в Киев или Одессу, чтобы получить консульскую и правовую помощь.

Кроме того, представительство в Харькове будет заниматься поддержкой местного бизнеса, в частности помогать с выходом на внешние рынки, а также привлекать в регион иностранные инвестиции.

"Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над визитом в Украину президента США Джо Байдена, однако конкретные сроки посещения нашего государства американским лидером неизвестны.

Украина Харьков МИД Министерство

 
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