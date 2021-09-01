В Харькове появится представительство украинского МИД
Министерство иностранных дел откроет свое представительство в Харькове
Как говорится в пресс-службе МИД, такое решение 1 сентября приняли на заседании Кабинета министров, пишет RegioNews.
Отмечается, что благодаря новому представительству жителям восточных областей Украины не придется ехать в Киев или Одессу, чтобы получить консульскую и правовую помощь.
Кроме того, представительство в Харькове будет заниматься поддержкой местного бизнеса, в частности помогать с выходом на внешние рынки, а также привлекать в регион иностранные инвестиции.
"Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над визитом в Украину президента США Джо Байдена, однако конкретные сроки посещения нашего государства американским лидером неизвестны.