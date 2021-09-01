У Харківській області призначили нового керівника поліції

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Як пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу Нацполіції, його призначення відбулося 1 вересня.

"Наказом Голови Національної поліції України начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області призначено Станіслава Перліна", - йдеться у повідомленні.

Перлін 15 років працював в карному розшуку. Він очолював Фрунзенський райвідділок у Харкові. Начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС. У 2014 році його нагородили орденом Данила Галицького "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Через два дні парламент підтримав таке рішення 291 голосом. Більш ніж через місяць, 20 серпня, подав у відставку і начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель - він був на цій посаді майже дев'ять місяців.