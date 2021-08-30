На Харківщині від укусу шершня у чоловіка зупинилося серце
У Харківському районі області стався інцидент - 65-річного чоловіка вкусив шершень, що спричинило анафілактичний шок і зупинку серця
Про це повідомили в Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.
Анафілактичний шок, в результаті укусу шершня, став причиною клінічної смерті 65-річного мешканця Харківського району", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок професійних дій співробітників центру серцево-легенева діяльність у потерпілого була відновлена, чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.
Раніше повідомлялося, що малярія виявлена у мешканки Харкова, яка повернулася з Нігерії.
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