На Харківщині від укусу шершня у чоловіка зупинилося серце

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У Харківському районі області стався інцидент - 65-річного чоловіка вкусив шершень, що спричинило анафілактичний шок і зупинку серця

Про це повідомили в Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Анафілактичний шок, в результаті укусу шершня, став причиною клінічної смерті 65-річного мешканця Харківського району", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок професійних дій співробітників центру серцево-легенева діяльність у потерпілого була відновлена, чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Раніше повідомлялося, що малярія виявлена у мешканки Харкова, яка повернулася з Нігерії.