09:01  30 серпня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
09:42  30 серпня
В Україні через негоду без світла залишились 126 населених пунктів
08:11  30 серпня
Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 10:09 225

На Харківщині від укусу шершня у чоловіка зупинилося серце

30 серпня 2021, 10:09 225
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харківському районі області стався інцидент - 65-річного чоловіка вкусив шершень, що спричинило анафілактичний шок і зупинку серця

Про це повідомили в Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Анафілактичний шок, в результаті укусу шершня, став причиною клінічної смерті 65-річного мешканця Харківського району", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок професійних дій співробітників центру серцево-легенева діяльність у потерпілого була відновлена, чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Раніше повідомлялося, що малярія виявлена у мешканки Харкова, яка повернулася з Нігерії.

смерть укуси Харків медики ушпиталення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua