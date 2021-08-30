На Харьковщине от укуса шершня у мужчины остановилось сердце
В Харьковском районе области произошел инцидент - 65-летнего мужчину укусил шершень, что повлекло за собой анафилактический шок и остановку сердца
Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, передает RegioNews.
Анафилактический шок, в результате укуса шершня, стал причиной клинической смерти 65-летнего жителя Харьковского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие профессиональных действий сотрудников Центра сердечно-легочная деятельность у пострадавшего была восстановлена, мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.
Ранее сообщалось, что малярия обнаружена у жительницы Харькова, вернувшейся из Нигерии.
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