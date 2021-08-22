Михайло Добкін про флагшток, що впав: Я категорично проти гігантоманії

Гроші з держбюджету, які сьогодні витрачаються на встановлення гігантських флагштоків у кожній області, можна було б використати на будівництво соціальної інфраструктури

Про це лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін заявив під час зустрічі з харків'янами в одному з "ДОБКІН ХАБів".

Зокрема, коментуючи новину про те, що в Херсоні впав величезний флагшток, Михайло Добкін зазначив, що він "категорично проти гігантоманії". "На встановлення флагштоків до Дня Незалежності в Україні виділили приблизно 200 млн гривень. У масштабах країни - це не така вже велика сума, але за ці гроші можна побудувати нову школу з фундаментом, дахом і всім необхідним всередині", - зазначив лідер ГО "Наш Дім – Харків", додавши, що не пам'ятає, коли в Харкові після його каденції відкривали школу, побудовану з нуля.

"Кожен харків'янин, знає, що якщо проїжджати від Сумської в бік проспекту Науки то, не доїжджаючи до Медичного університету стоїть флагшток. Він досить великий, ми його побудували колись до 23 серпня. У Харкові це День міста, а на державному рівні День Державного Прапора. Там проходили всі урочистості, пов'язані з прапором, там стояла почесна варта і так далі", - розповів Михайло Добкін.

"Цей флагшток не маленький, він великий. Новий буде максимум на 10-20 метрів більше, я думаю це явно не коштує 25 млн грн, які на нього витратять. За ці гроші я б повністю відремонтував 5-7 дахів у великих багатоквартирних будинках, і вирішив би проблеми величезної кількості людей, не вбиваючи всередині себе любов до свята Державного Прапора. Я вважаю, що дахи важливіші", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, до 30-річчя Незалежності у всіх областях України за прикладом Києва встановлюють величезні флагштоки для державних прапорів. 20 серпня у Херсоні впав найбільший флагшток області, на який було витрачено 8 млн грн.

Раніше Михайло Добкін заявляв, що готовий відстоювати в Києві інтереси Харкова і харків'ян. "Моє прізвище в Києві добре знають, воно не всім подобається, але зі мною там рахуються. І якщо я буду наділений повноваженнями від імені харків'ян, моя сила і вплив на них помножитися рівно на 1,5 млн., на кількість жителів Харкова. Я з них не злізу з багатьох серйозних структурних питань", - заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків".