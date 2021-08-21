Михайло Добкін: Я зможу відстояти Харків у Києві, я там не всім подобаюся, але зі мною рахуються

Харків сьогодні знають і поважають в Україні, і харків'яни мають всі підстави пишатися своїм містом. Але, якщо не відстоювати інтереси Харкова в Києві, то все хороше може застаріти

Про це лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін заявив під час зустрічі з харків'янами в одному з "ДОБКІН ХАБів".

"Я не сумніваюся в нашій спільній перемозі, адже всі важливі виклики, які у нас були, ми змогли вирішити з користю для міста", - заявив Добкін, звертаючись до своїх прихильників, нагадавши, що Харків зумів отримати право проводити Євро-2012, незважаючи на те, що спочатку планувався як "запасне місто", і це дало потужний поштовх для розвитку харківської інфраструктури, яка працює для харків'ян і донині.

За словами Михайла Добкіна, Харків сьогодні "знають і поважають в Україні, і харків'яни мають всі підстави пишатися своїм містом. Але, якщо не продовжити, не відстоювати інтереси Харкова в Києві, то все хороше може застаріти". "Моє прізвище в Києві добре знають, воно не всім подобається, але зі мною там рахуються. І якщо я буду наділений повноваженнями від імені харків'ян, моя сила і вплив на них помножиться рівно на 1,5 млн., на кількість жителів Харкова. Я з них не злізу з багатьох серйозних структурних питань", - додав лідер ГО "Наш Дім – Харків".

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. Раніше Михайло Добкін заявив, що його команда готова працювати на розвиток Харкова і він має намір щовечора приїжджати в звичайні двори, щоб особисто безпосередньо говорити з містянами. "Я маю чітке розуміння, що робити, в якому напрямку рухатися, щоб Харків розвивався. Я чую людей, у нас хороший зворотний зв'язок. На кожній нашій зустрічі з'являються майбутні помічники на громадських засадах - мої "очі і вуха" в кожному районі, дворі. І я впевнений, що ми створимо відмінну команду, з якою разом будемо розвивати наше улюблене місто", — заявив Михайло Добкін.